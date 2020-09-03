03 сентября 2020

В ООН назвали «катастрофой поколений» закрытие школ в пандемию

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Свердловская областная универсальная научная библиотека имени В. Г. Белинского. Екатеринбург, библиотека, занятие, учеба, студентка, учебники, подготовка к экзаменам, образование, уроки, подготовка к учебному году, изучение, дистанционное обучение, заочное обучение
Закрытие школ может подорвать десятилетия прогресса Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Мир столкнулся с «катастрофой поколений» из-за закрытия школ и вузов в пандемию коронавируса. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш.

«Катастрофа поколений способна подорвать десятилетия прогресса и усугубить укоренившееся неравенство между богатыми и бедными странами», — передает слова представителя ООН «Российская газета».

Он отметил, что во время пандемии 250 миллионов детей были полностью лишены образования, и только четверть учащихся средних школ в развивающихся странах получили базовые навыки обучения. После того, как вспышка заболевания будет взята под контроль, возвращение учащихся в учебные заведения, по мнению Гуттериша, должно стать приоритетом для чиновников. Представляя проект «Спасите наше будущее», генсек ООН предложил мировым политикам защитить гарантиями правительства и увеличить в разы бюджеты на образование, обеспечить обучение наиболее уязвимых слоев населения, а также вкладывать инвестиции в компьютерную грамотность. Это необходимо, чтобы преодолеть цифровой разрыв в обучении в бедных и богатых стран.

Накануне министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что из-за пандемии COVID многие вузы до сих пор будут использовать дистанционный формат обучение. В частности, это касается лекций для групп более 50 человек. Некоторые школы также возвращаются к дистанту, не успев отработать и недели.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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