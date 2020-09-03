В ООН назвали «катастрофой поколений» закрытие школ в пандемию

Мир столкнулся с «катастрофой поколений» из-за закрытия школ и вузов в пандемию коронавируса. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш.
«Катастрофа поколений способна подорвать десятилетия прогресса и усугубить укоренившееся неравенство между богатыми и бедными странами», — передает слова представителя ООН «Российская газета».
Он отметил, что во время пандемии 250 миллионов детей были полностью лишены образования, и только четверть учащихся средних школ в развивающихся странах получили базовые навыки обучения. После того, как вспышка заболевания будет взята под контроль, возвращение учащихся в учебные заведения, по мнению Гуттериша, должно стать приоритетом для чиновников. Представляя проект «Спасите наше будущее», генсек ООН предложил мировым политикам защитить гарантиями правительства и увеличить в разы бюджеты на образование, обеспечить обучение наиболее уязвимых слоев населения, а также вкладывать инвестиции в компьютерную грамотность. Это необходимо, чтобы преодолеть цифровой разрыв в обучении в бедных и богатых стран.
Накануне министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что из-за пандемии COVID многие вузы до сих пор будут использовать дистанционный формат обучение. В частности, это касается лекций для групп более 50 человек. Некоторые школы также возвращаются к дистанту, не успев отработать и недели.
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