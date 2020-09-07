Проектом портового зернового терминала в Зарубино Приморского края могут заняться структуры УГМК. Этот проект предусматривает перевалку 5 млн тонн зерна в год с обслуживанием грузопотока из Сибири и Дальнего Востока и возможного китайского транзита. В реализации проекта заинтересованы Курганская и Тюменская области.
«Проект рассчитан в первую очередь на поставки из Восточной Сибири и Дальнего Востока в направлении КНР, Японии и Южной Кореи», — пишет «
Ранее проект зернового терминала рассматривала группа «Сумма» Зиявудина Магомедова, которая планировала построить терминал на 10 млн тонн, а не пять. Сейчас новый проект реализует московское ООО «Люмис», четверть в капитале которого подконтрольна ООО «Диалог Инвест», также владеющему 25% в предполагаемом операторе проекта — ООО «Морской порт в бухте Троицы» (МПБТ). МПБТ находится под управлением УГМК, в совете директоров преобладают представители холдинга. Остальные доли в «Люмисе» у кипрских офшоров. Сумма инвестиций составляет 8,2 млрд рублей собственных и заемных средств, выручка при выходе на полную мощность может составить 3,2 млрд рублей в год. В МПБТ оставили информацию «Коммерсанта» без комментариев. URA.RU направило запрос в пресс-службу УГМК.
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