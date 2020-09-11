Почти половина россиян боится ставить прививку от COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 12 сентября, — 276-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 186-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За последние сутки COVID-19 диагностирован у 325 527 тысяч человек по всему миру. Общее число инфицированных достигло 28 652 800. Выздороветь, по данным сервиса coronavirus-monitor, удалось уже 20 756 377 пациенту (+236 921), жертвами вируса стали 925 394 человека (+5 635).

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где соответствующий диагноз уже поставлен 6 636 247 американцам. Далее в рейтинге идут Индия (4 657 379) и Бразилия (4 283 978). Россия по-прежнему занимает четвертую строчку с показателем 1 051 874.

Вакцина и лекарство

Вакцину от коронавируса «Спутник V» направили в регионы России, сообщил Минздрав РФ. В рамках пилотной поставки будут отработаны логистические цепочки доставки препарата в субъекты РФ, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан из группы риска.

При этом почти половина россиян (45,6%) не собирается делать прививку от коронавируса. При этом 24,6% из этих людей будут следить за ходом массовой вакцинации, а 25% — против любых прививок. За лето в стране выросло количество тех, кто высказывается против вакцины и считает пандемию выдумкой. Врач перечислил болезни, при которых вакцина противопоказана. Ставить прививку нельзя людям с системными заболеваниями крови, красной волчанкой и различных аутоимунных заболеваниях.

Коронавирус в России

Число новых заражений коронавирусом в РФ составило 5504 человека. За сутки оно почти сравнялось с количеством выздоровевших (5 734), которое последние недели держалось на более высокой отметке. Также за последние сутки в России насчитали 102 погибших пациента.

Популярный врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что россияне должны быть рады росту заболеваемости коронавирусом. Благодаря этому быстрее образуется популяционный иммунитет. Однако экс-глава лаборатории центра «Вектор» Александр Чепурнов с ним не согласен. По его мнению, рост заболеваемости коронавирусом должен вызывать не радость, а беспокойство о способности больниц выдержать нагрузку.

При этом Кремль счел естественным процессом текущий рост случаев инфицирования. Незначительный рост заболевания в некоторых российских регионах является естественным процессом на фоне окончания сезона отпусков и начала учебного года, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Система здравоохранения остается в повышенной готовности.

Некоторые школы страны продолжают возвращаться к дистанционному обучению из-за единичных случаев коронавируса. В связи с этим в Госдуме предложили компенсировать школьникам, учащимся из дома, затраты на интернет.

Коронавирус в мире

ООН признала COVID-19 одной из величайших проблем в истории организации . Участники выражают глубокую обеспокоенность тем, что пандемия оказывает разрушительное воздействие из-за серьезных потрясений в жизни общества, в экономике, в системе занятости, в мировой торговле, в системе поездок, в сельскохозяйственной, промышленной и коммерческой сферах.

Сингапурские ученые разработали маску , которая может зафиксировать симптомы, свидетельствующие о подозрении на коронавирус. Устанавливаемые в материал маски крошечные датчики собирают информацию о пульсе, температуре тела, давлении, а также измеряют уровень кислорода. Анализ показаний производится примерно раз в полчаса, а получаемые данные при помощи Bluetooth передаются на специальное приложение мобильного телефона.