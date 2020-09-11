Сегодня, 12 сентября, — 276-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 186-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
За последние сутки COVID-19 диагностирован у 325 527 тысяч человек по всему миру. Общее число инфицированных достигло 28 652 800. Выздороветь, по данным сервиса coronavirus-monitor, удалось уже 20 756 377 пациенту (+236 921), жертвами вируса стали 925 394 человека (+5 635).
Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где соответствующий диагноз уже поставлен 6 636 247 американцам. Далее в рейтинге идут Индия (4 657 379) и Бразилия (4 283 978). Россия по-прежнему занимает четвертую строчку с показателем 1 051 874.
Вакцина и лекарство
Вакцину от коронавируса «Спутник V» направили в регионы России, сообщил Минздрав РФ. В рамках пилотной поставки будут отработаны логистические цепочки доставки препарата в субъекты РФ, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан из группы риска.
При этом почти половина россиян (45,6%) не собирается делать прививку от коронавируса. При этом 24,6% из этих людей будут следить за ходом массовой вакцинации, а 25% — против любых прививок. За лето в стране выросло количество тех, кто высказывается против вакцины и считает пандемию выдумкой. Врач перечислил болезни, при которых вакцина противопоказана. Ставить прививку нельзя людям с системными заболеваниями крови, красной волчанкой и различных аутоимунных заболеваниях.
Коронавирус в России
Число новых заражений коронавирусом в РФ составило 5504 человека. За сутки оно почти сравнялось с количеством выздоровевших (5 734), которое последние недели держалось на более высокой отметке. Также за последние сутки в России насчитали 102 погибших пациента.
Популярный врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что россияне должны быть рады росту заболеваемости коронавирусом. Благодаря этому быстрее образуется популяционный иммунитет. Однако экс-глава лаборатории центра «Вектор» Александр Чепурнов с ним не согласен. По его мнению, рост заболеваемости коронавирусом должен вызывать не радость, а беспокойство о способности больниц выдержать нагрузку.
При этом Кремль
Некоторые школы страны продолжают возвращаться к дистанционному обучению из-за единичных случаев коронавируса. В связи с этим в Госдуме предложили компенсировать школьникам, учащимся из дома, затраты на интернет.
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