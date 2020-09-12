В России отреагировали на заявление Дании о «Северном потоке-2»

В Совфеде уверены, что строительство газопровода зависит от позиции Германии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что Дания пытается показать свою солидарность со странами, выступающими против строительства газопровода «Северный поток — 2». Таким образом, он отреагировал на заявление датского премьер-министра Метте Фредериксен о необходимости пересмотреть позиции по проекту.

«Это попытка показать, что есть некая европейская солидарность с теми странами, которые выступали против «Северного потока — 2», — передает слова Джабарова RT. Он напомнил, что Дания долго не согласовывала маршрут газопровода, который проходил через ее территорию. Член Совета Федерации считает, что от мнения датской стороны практически ничего не зависит в данном вопросе. Джабаров подчеркнул, что строительство «Северного потока — 2» зависит от позиции Германии.

Ранее глава правительства Дании Метте Фредриксен призвала начать новую дискуссию по строительству газопровода «Северный поток-2» из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, передает «Национальная служба новостей». Отмечается, что Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство трубопровода в июле прошлого года.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия может отказаться от газопровода «Северный поток-2». По его словам, такая мера рассматривается в качестве реакции на инцидент с Навальным.