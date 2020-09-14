В Тюмени заболеваемость коронавирусом пошла на спад

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 51 человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За прошедшие сутки в Тюменской области коронавирус подтвердился у 51 человека. Информацию об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее вирус был диагностирован у 54 тюменцев.

«Тюменская область — 51 [случай заболевания коронавируса за прошедшие сутки]», — указано в сообщении оперштаба. Обстоятельства, при которых тюменцы стали носителями вируса не приводятся.

15 сентября вступили в силу очередные послабления условий режима самоизоляции. В Тюменской области разрешили возобновить работу детским центрам и проводить выставки. Спортсменам разрешено выезжать за пределы региона для участия в соревнованиях и сборах. При этом индекс Rt (соотношение заболевших за последние восемь дней) показывает негативное значение — 1,06. С начала пандемии заболевание было диагностировано у 8 520 жителей региона.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области откладывается отмена карантина. Режим повышенной готовности в регионе продлен до 28 сентября.