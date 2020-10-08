В Югре будут тщательно следить за качеством школьных обедов
Комарова заразилась коронавирусом — рестораторы отстояли свои права в суде — за качеством школьных обедов строго следят — югорчанку обманули по новой схеме мошенничества. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 9 октября — в обзоре URA.RU:
Глава Югры заразилась коронавирусом
- Губернатор ХМАО Наталья Комарова заразилась коронавирусом и перешла на удаленный формат работы.
Рестораторы выиграли суд у властей
- Руководство одного из ресторанов выиграло суд у администрации Сургута за право аренды помещения, которое оно занимает в здании центрального городского рынка. Власти пытались незаконно прервать арендные соглашения.
За некачественные школьные обеды будут строго наказывать
- Департаменты образования округа получили негласное указание строго наказывать виновных, причастных к некачественным школьным обедам. По мнению источников, причина особого контроля в том, что идею обедов предложил президент РФ.
Югорчанка попалась на новую схему отъема денег
- Жительница Сургутского района отдала 150 тысяч рублей мошенникам, считая, что участвует в спецоперации полиции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе полиции ХМАО.
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