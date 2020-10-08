08 октября 2020
07 октября 2020

Самое актуальное в ХМАО на 9 октября. Губернатор Югры заразилась COVID, мошенники придумали новую схему телефонного обмана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Питание в школах Курган, школьный обед, школьное питание
В Югре будут тщательно следить за качеством школьных обедов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Комарова заразилась коронавирусом — рестораторы отстояли свои права в суде — за качеством школьных обедов строго следят — югорчанку обманули по новой схеме мошенничества. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 9 октября — в обзоре URA.RU:

Глава Югры заразилась коронавирусом

Рестораторы выиграли суд у властей

  • Руководство одного из ресторанов выиграло суд у администрации Сургута за право аренды помещения, которое оно занимает в здании центрального городского рынка. Власти пытались незаконно прервать арендные соглашения.

За некачественные школьные обеды будут строго наказывать

Югорчанка попалась на новую схему отъема денег

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...