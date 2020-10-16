Экономист назвал ситуацию с обвалом рубля позорной

В этом году произошло уже две девальвации рубля. Второй раз это случилось в условиях, когда рубль не должен был падать. Такое мнение выразил экономист Василий Колташов.
По его словам, первая девальвация рубля произошла весной 2020 года и была связана с падением мировых цен на нефть и других сырьевых товаров. Тогда, как отметил Колташов, это было логично. Вторая же произошла в условиях ослабления американской валюты из-за беспрецедентной эмиссии доллара.
«В этой ситуации цены на нефть даже повысились немного. В этой ситуации цены на нефть даже повысились немного. Поэтому нынешняя девальвация, о которой Мантуров заявил, произошла в позорной ситуации, когда рубль должен был укрепляться. Цены на нефть поднялись, ситуация в экономке начала подавать признаки оживления. Когда российский внутренний туризм получил хорошие импульсы, и было много позитивных моментов, и на этом фоне рубль просто рухнул. Сказать, что это замечательно, нельзя», — заявил Колташов ИА REGNUM.
Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров назвал падение курса рубля благоприятным условиям для российских компаний. Так, по его мнению, они меньше полагаются на импорт.
Подписывайтесь на URA.RU в