Экономист назвал ситуацию с обвалом рубля позорной

Вторая девальвация произошла в условиях ослабления американской валюты из-за беспрецедентной эмиссии доллара, сказал экономист Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В этом году произошло уже две девальвации рубля. Второй раз это случилось в условиях, когда рубль не должен был падать. Такое мнение выразил экономист Василий Колташов.

По его словам, первая девальвация рубля произошла весной 2020 года и была связана с падением мировых цен на нефть и других сырьевых товаров. Тогда, как отметил Колташов, это было логично. Вторая же произошла в условиях ослабления американской валюты из-за беспрецедентной эмиссии доллара.

«В этой ситуации цены на нефть даже повысились немного. В этой ситуации цены на нефть даже повысились немного. Поэтому нынешняя девальвация, о которой Мантуров заявил, произошла в позорной ситуации, когда рубль должен был укрепляться. Цены на нефть поднялись, ситуация в экономке начала подавать признаки оживления. Когда российский внутренний туризм получил хорошие импульсы, и было много позитивных моментов, и на этом фоне рубль просто рухнул. Сказать, что это замечательно, нельзя», — заявил Колташов ИА REGNUM.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров назвал падение курса рубля благоприятным условиям для российских компаний. Так, по его мнению, они меньше полагаются на импорт.