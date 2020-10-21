Академик сравнил эффективность вакцины и лекарств от коронавируса

Медикаменты только профилактируют и работают на различных стадиях инфекционного процесса, объяснил академик Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Лекарства не станут альтернативой вакцин. Об этом журналистам рассказал директор Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, медикаменты только профилактируют и работают на различных стадиях инфекционного процесса.«Лекарства никогда не станут альтернативой вакцин, потому что медикаменты лишь профилактируют и работают на разных стадиях инфекционного процесса, соответственно, могут исключительно дополнять друг друга», — цитирует Гинцбурга газета «Известия». При этом академик заметил, что на уровне лекарств от COVID-19 ситуация может принципиально измениться, когда будут получены моноклональные антитела в виде лекарственного препарата против этого вируса.

Ранее Гинцбург заявил, что в результате введения вакцины от COVID-19 антитела к вирусу плохо вырабатываются у четырех групп людей. К ним относятся пожилые, пьющие, люди в стрессе и принимающие противовоспалительные препараты. Вирусолог Анатолий Альтштейн предупредил о возможных последствиях коронавируса, передает RT. По словам ученого, некоторые переболевшие сталкиваются с фиброзом лёгких, нарушениями в работе нервной и сердечно-сосудистой систем, а также печени.