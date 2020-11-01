В преступную группу входили 23 человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники Следственного комитета завершили расследование уголовного дела по факту мошенничества при получении маткапитала в Ингушетии. В преступную группу входили 23 человека, им удалось похитить 38 миллионов рублей.

«Группа из 23 человек за два года по фиктивным документам похитила из бюджета 38 млн рублей», — пишет « Коммерсант ». По версии следствия, с 2010-го по 2012 год участники преступного сообщества, в которое входили работники отделения Пенсионного фонда по Ингушетии и сотрудники других учреждений, на основании фиктивных документов о рождении детей получили и обналичили 115 сертификатов маткапитала.

Действовали мошенники под прикрытием руководителя регионального управления Пенсионного фонда РФ Мовлата Вышегурова. Обвинение направлено в Магасский районный суд Ингушетии.