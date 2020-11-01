01 ноября 2020

В России завершено расследование махинаций в ПФР. Ущерб — 38 млн

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего директора
В преступную группу входили 23 человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники Следственного комитета завершили расследование уголовного дела по факту мошенничества при получении маткапитала в Ингушетии. В преступную группу входили 23 человека, им удалось похитить 38 миллионов рублей.

«Группа из 23 человек за два года по фиктивным документам похитила из бюджета 38 млн рублей», — пишет «Коммерсант». По версии следствия, с 2010-го по 2012 год участники преступного сообщества, в которое входили работники отделения Пенсионного фонда по Ингушетии и сотрудники других учреждений, на основании фиктивных документов о рождении детей получили и обналичили 115 сертификатов маткапитала.

Действовали мошенники под прикрытием руководителя регионального управления Пенсионного фонда РФ Мовлата Вышегурова. Обвинение направлено в Магасский районный суд Ингушетии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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