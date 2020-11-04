Авария произошла на переезде Сывдарма — Лимбей в Пуровском районе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Пуровском районе ЯНАО пассажирский поезд «Уфа — Новый Уренгой» столкнулся с автомобилем. В результате происшествия водитель машины скончался на месте. Информацию об инциденте подтвердили в Уральской транспортной прокуратуре.

Авария случилась в районе 494 километра перегона Сывдарма — Лимбей на Свердловской железной дороге. Автомобиль ГАЗ, которым управлял 43-летний мужчина, попал под поезд на железнодорожном переезде. «В результате столкновения водитель скончался на месте происшествия», — пояснили в пресс-службе транспортной прокуратуры. Судя по снимкам с места события, от удара машину выбросило на обочину, у нее сильно пострадала правая часть и были выбиты все стекла.

В пресс-службе ГИБДД по ЯНАО уточнили, что авария, предположительно, произошла по вине водителя. По версии инспекторов, автомобилист выехал на переезд на красный сигнал светофора. Из-за этого, как добавили в Госавтоинспекции, движение поездов было прервано на девять минут.

Летом в ЯНАО произошел схожий эпизод. В июне в окрестностях Лабытнанги грузовик въехал в товарный поезд на железнодорожном переезде. Водитель грузовика получил различные травмы, среди людей в поезде не было пострадавших.

Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры