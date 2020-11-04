Вице-спикер городской думы в ХМАО почти год не живет в регионе

Но это не мешает ему занимать руководящую должность в думе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель председателя думы Югорска (ХМАО) Андрей Годлевский почти год (с ноября прошлого года) не живет в Югорске. При этом депутатские полномочия с себя он не снял. Об этом URA.RU рассказал общественник Антон Пантин.

«Бывший заместитель генерального директора ООО „Газпром трансгаз Югорск“ Андрей Годлевский уже год, как работает в Саратове в должности главного инженера на аналогичном предприятии. Однако это не мешает ему до сих пор „числиться“ депутатом по избирательному округу №4, являясь заместителем председателя думы Югорска», — добавляет Пантин.

Судя по официальной информации на сайте думы Югорска, Годлевский действительно занимает руководящую должность на непостоянной основе (то есть не получает зарплату). Там же указано, что с 2013 года и по настоящее время он является заместителем ген.директора ООО «Газпром трансгаз Югорск» и секретарем местного отделения «Единой России». Фактически же с прошлого года он не является ни секретарем партии, ни сотрудником «Газпром трансгаз Югорск», а работает в Саратове, являясь первым заместителем ген.директора ООО «Газпром трансгаз Саратов» (это подтверждается информацией на официальном сайте компании).

Председатель Думы Югорска Вячеслав Климин не ответил на звонки журналиста URA.RU. Его заместитель Михаил Бодак не ответил на вопросы журналиста агентства о том, как Годлевский ведет прием граждан, попросив прислать официальный запрос. На момент публикации новости ответ на него не поступил. Связаться с самим Годлевским не удалось.

Это не первый депутат думы Югорска, который кардинально меняет место жительства во время полномочий. Ранее URA.RU писало о том, что экс-депутат Александр Иванов переехал в Краснодарский край, а в городе от его имени появились объявления о переносе общественной приемной в станицу Брюховецкая.