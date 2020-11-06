Свердловская и Челябинская области вошли в число лидеров по росту рождаемости в стране Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В пяти регионах Уральского федерального округа зафиксирован прирост рождаемости. Единственным субъектом в УрФО, где показатель не повысился, является Курганская область.

«В сентябре прирост рождаемости зафиксирован в пяти регионах Уральского федерального округа (везде, кроме Курганской области)», — говорится в сообщении Росстата. Прирост зафиксирован впервые с начала года.

В России зафиксирован рост рождаемости впервые в этом году. Общий прирост рождаемости в сентябре составил 9,145 тысяч младенцев или 7,5%. Свердловская и Челябинская области вышли в лидеры среди регионов России по приросту рождаемости. В Екатеринбурге показатель увеличился на 9%, в Челябинске — на 12,4%.

Также в сентябре снизилась младенческая смертность на 9,2%. За год этот показатель упал на 13%.