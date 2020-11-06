В России впервые в 2020 году начала расти рождаемость

Росстат назвал регионы-лидеры по рождаемости Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В России зафиксирован рост рождаемости впервые в этом году. Уральские регионы вошли в список с самым высоким приростом. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

«130 тысяч 476 младенцев в сентябре 2020 года против 121 тысяч 331 родившегося в сентябре 2019 года», — говорится в документе. Прирост составил 9,145 тысяч детей или 7,5%. Лидерами по рождаемости стали Краснодарский край, Новосибирская область, Дагестан, а также Свердловская и Челябинская области.

Также в сентябре отметили снижение младенческой смертности на 9,2%. В целом за девять месяцев текущего года этот показатель снизился на 13% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одна из важнейших задач — минимизировать сокращение населения и выйти на тренд роста. По его словам, принимаются все меры, чтобы стимулировать рождаемость. Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил, что численность населения легко увеличить с помощью мигрантов, а чтобы добиться естественного прироста, понадобится всеобъемлющая кропотливая работа, передает «Национальная служба новостей».