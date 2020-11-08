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В Тюменской области продлили карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Люди в масках. Тюмень, автобус, люди в масках, пассажиры, пенсионеры
Тюменцев ждут еще две недели карантина Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области продлен режим повышенной готовности. Об этом говорится в постановлении правительства региона. Согласно прежнему постановлению, «карантин» должен был закончиться 11 ноября.

«В постановление „О введении режима повышенной готовности“ внести следующие изменения: в пунктах 3, 6, 8, 14 и 15 слова „11 ноября“ заменить словами „22 ноября“», — говорится в тексте. Таким образом, еще две недели в Тюменской области будут действовать ограничения, касающиеся проведения спортивных тренировок, культурных и других массовых мероприятий. Также в этот период государственные и муниципальные услуги продолжат оказывать дистанционно. Сохраняются и другие ограничения, ранее введенные властями в связи с коронавирусом.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области усилен масочный режим. Без средства защиты запрещено появляться в местах массового скопления людей. Также в школах региона ввели дистанционную учебу для ряда классов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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