В Тюменской области продлили карантин

В Тюменской области продлен режим повышенной готовности. Об этом говорится в постановлении правительства региона. Согласно прежнему постановлению, «карантин» должен был закончиться 11 ноября.
«В постановление „О введении режима повышенной готовности“ внести следующие изменения: в пунктах 3, 6, 8, 14 и 15 слова „11 ноября“ заменить словами „22 ноября“», — говорится в тексте. Таким образом, еще две недели в Тюменской области будут действовать ограничения, касающиеся проведения спортивных тренировок, культурных и других массовых мероприятий. Также в этот период государственные и муниципальные услуги продолжат оказывать дистанционно. Сохраняются и другие ограничения, ранее введенные властями в связи с коронавирусом.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области усилен масочный режим. Без средства защиты запрещено появляться в местах массового скопления людей. Также в школах региона ввели дистанционную учебу для ряда классов.
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