Стремительнее всего ситуация с коронавирусом ухудшилась в Кургане и Перми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Среди регионов Большого Урала коронавирус быстрее всего распространялся в Курганской области — суточный прирост увеличился в 3,6 раза, а общее число заболевших возросло почти на 100%. По данным URA.RU, в среднем по стране суточный прирост заболевших COVID-19 с 15 сентября увеличился в 3,94 раза.

По подсчетам URA.RU, в Пермском крае и ЯНАО идентичные изменения в динамике суточного прироста заразившихся коронавирусом — увеличение в 3,16 раз (с 61 до 193). В Тюменской области — увеличение в 3,06 раза (с 51 до 156 новых случаев в сутки).

Лучше всего среди регионов Большого Урала в Свердловской области, где ежесуточное число заболевших COVID-19 увеличилось в 2,4 раза (с 124 до 297 новых случаев в сутки). Там также зафиксировано наименьший прирост общего числа заболевших (с 27172 до 38776 человек).

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