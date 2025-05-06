06 мая 2025

Мигранты порезали мужчину с ребенком в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавший был доставлен в 23 городскую больницу
Пострадавший был доставлен в 23 городскую больницу Фото:

В Екатеринбурге возле торгового центра «Глобус» на улице Щербакова произошла драка. Мигранты с ножом напали на мужчину с ребенком. В результате пострадал отец, его госпитализировали с ранением шеи. Видео конфликта опубликовали в telegram-канале «Злой Екатеринбург».

«В настоящее время два мужчины, 1982 и 1994 годов рождения, сотрудниками полиции задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции для опроса и дачи показаний», — рассказал руководитель пресс-службы полиции. Валерий Горелых. Мужчину 1986 года рождения с травмой подбородка увезли в 23-ю городскую больницу. Полиция начала проверку по данному делу.

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В Екатеринбурге возле торгового центра «Глобус» на улице Щербакова произошла драка. Мигранты с ножом напали на мужчину с ребенком. В результате пострадал отец, его госпитализировали с ранением шеи. Видео конфликта опубликовали в telegram-канале «Злой Екатеринбург». «В настоящее время два мужчины, 1982 и 1994 годов рождения, сотрудниками полиции задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции для опроса и дачи показаний», — рассказал руководитель пресс-службы полиции. Валерий Горелых. Мужчину 1986 года рождения с травмой подбородка увезли в 23-ю городскую больницу. Полиция начала проверку по данному делу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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