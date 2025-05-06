Костюм-галстук актрисы Деми-Мур и беременность певицы Рианны: чем запомнился бал Met Gala 2025. Фотогалерея

Певица Рианна сообщила о третьей беременности на Met Gala в Нью-Йорке
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В Нью-Йорке завершился бал Met Gala
В Нью-Йорке завершился бал Met Gala Фото:

В Нью-Йорке завершился ежегодный бал Met Gala — ежегодного благотворительного события в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. В этом году бал посвятили теме Superfine: Tailoring Black Style, призванной отдать дань стилю чернокожих мужчин начала XVIII века. На мероприятии традиционно присутствовали известные представители киноиндустрии, музыки и шоу-бизнеса.

Актриса Николь Кидман выбрала для появления на балу черное платье от Balenciaga Haute Couture с заниженной линией талии. Этот наряд, созданный по мотивам модели из коллекции Кристобаля Баленсиаги 1952 года, был изготовлен вручную — на его пошив ушло свыше 700 часов. В соответствии с концепцией вечера Superfine: Tailoring Black Style актриса дополнила образ прической в стиле XVIII века.

Образ Деми Мур, наконец получившей признание критиков, сравнили в СМИ с огромным галстуком, что полностью соответствует тематике бала. Автором наряда выступил американский дизайнер Том Браун.

Певицу Рианну заметили папарацци в фойе нью-йоркского отеля. На опубликованных снимках артистка предстала в облегающем наряде, подчеркивающем ее округлившийся живот. В руках Рианна держала меховой воротник, которым прикрывала живот. Фотографии быстро распространились в социальных сетях. В каких образах на Met Gala предстали другие звезды — в фотогалерее URA.RU. 

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В Нью-Йорке завершился ежегодный бал Met Gala — ежегодного благотворительного события в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. В этом году бал посвятили теме Superfine: Tailoring Black Style, призванной отдать дань стилю чернокожих мужчин начала XVIII века. На мероприятии традиционно присутствовали известные представители киноиндустрии, музыки и шоу-бизнеса. Актриса Николь Кидман выбрала для появления на балу черное платье от Balenciaga Haute Couture с заниженной линией талии. Этот наряд, созданный по мотивам модели из коллекции Кристобаля Баленсиаги 1952 года, был изготовлен вручную — на его пошив ушло свыше 700 часов. В соответствии с концепцией вечера Superfine: Tailoring Black Style актриса дополнила образ прической в стиле XVIII века. Образ Деми Мур, наконец получившей признание критиков, сравнили в СМИ с огромным галстуком, что полностью соответствует тематике бала. Автором наряда выступил американский дизайнер Том Браун. Певицу Рианну заметили папарацци в фойе нью-йоркского отеля. На опубликованных снимках артистка предстала в облегающем наряде, подчеркивающем ее округлившийся живот. В руках Рианна держала меховой воротник, которым прикрывала живот. Фотографии быстро распространились в социальных сетях. В каких образах на Met Gala предстали другие звезды — в фотогалерее URA.RU. 
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