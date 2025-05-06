Политолог назвал неожиданного кандидата на пост канцлера ФРГ, вместо проигравшего Мерца

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен теоретически могла бы стать новым немецким канцлером после того, как кандидат в председатели правительства ФРГ Фридрих Мерц не смог набрать большинство голосов в Бундестаге. Таким мнением с URA.RU поделился эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. При этом политолог сам не отрицает, что его теория больше носит конспирологический характер.
«Дело в том, что сейчас очень многие в Брюсселе интригуют против Урсулы фон дер Ляйен и хотят, чтобы она ушла с поста председателя Еврокомиссии. У нее испортились отношения с Брюсселем и, соответственно, у нее снизилась возможность влияния. И в связи с этим вполне вероятно, что фон дер Ляйен захочет стать новым немецким канцлером», — рассказал корреспонденту агентства политолог Брутер, делясь своими размышлениями по политической ситуации в ФРГ.
Он добавил, что отстранение Мерца с голосования на пост канцлера как раз в этой связи выгодно для председателя Еврокомиссии. Ведь в таком случае она может сама подать в отставку с поста председателя ЕК и вернуться в Германию, чтобы стать новым канцлером. В таком случае, отметил Брутер, фон дер Ляйен не потеряет политических рейтингов, ведь она преподнесет свое возвращение в ФРГ как спасение.
«В таком случае все скажут, что она [фон дер Ляйен] приехала спасать Германию. Мол, как так получилось, что сами немцы не могут проголосовать за правящую коалицию (консервативный блок ХДС/ХСС и социал-демократическую партию Германии — прим. URA.RU)», — подытожил политолог.
Лидер немецких консерваторов Фридрих Мерц не смог заручиться поддержкой большинства в Бундестаге на пути к посту канцлера Германии. Затем он заявил, что не будет участвовать во втором туре голосования на выборах канцлера в Бундестаге. По данным Bild, Мерцу требовалось набрать 316 голосов «За». Однако для большинства ему не хватило семь голосов.
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