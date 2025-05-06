Политолог назвал неожиданного кандидата на пост канцлера ФРГ, вместо проигравшего Мерца

Политолог Брутер: Урсула фон дер Ляйен могла бы стать следующим канцлером ФРГ
© Служба новостей «URA.RU»
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Политолог Брутер предположил, что Урсуле фон дер Ляйен выгоден уход Фридриха Мерца, которого метили на пост канцлера
Политолог Брутер предположил, что Урсуле фон дер Ляйен выгоден уход Фридриха Мерца, которого метили на пост канцлера Фото:

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен теоретически могла бы стать новым немецким канцлером после того, как кандидат в председатели правительства ФРГ Фридрих Мерц не смог набрать большинство голосов в Бундестаге. Таким мнением с URA.RU поделился эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. При этом политолог сам не отрицает, что его теория больше носит конспирологический характер.

«Дело в том, что сейчас очень многие в Брюсселе интригуют против Урсулы фон дер Ляйен и хотят, чтобы она ушла с поста председателя Еврокомиссии. У нее испортились отношения с Брюсселем и, соответственно, у нее снизилась возможность влияния. И в связи с этим вполне вероятно, что фон дер Ляйен захочет стать новым немецким канцлером», — рассказал корреспонденту агентства политолог Брутер, делясь своими размышлениями по политической ситуации в ФРГ. 

Он добавил, что отстранение Мерца с голосования на пост канцлера как раз в этой связи выгодно для председателя Еврокомиссии. Ведь в таком случае она может сама подать в отставку с поста председателя ЕК и вернуться в Германию, чтобы стать новым канцлером. В таком случае, отметил Брутер, фон дер Ляйен не потеряет политических рейтингов, ведь она преподнесет свое возвращение в ФРГ как спасение. 

«В таком случае все скажут, что она [фон дер Ляйен] приехала спасать Германию. Мол, как так получилось, что сами немцы не могут проголосовать за правящую коалицию (консервативный блок ХДС/ХСС и социал-демократическую партию Германии — прим. URA.RU)», — подытожил политолог. 

Лидер немецких консерваторов Фридрих Мерц не смог заручиться поддержкой большинства в Бундестаге на пути к посту канцлера Германии. Затем он заявил, что не будет участвовать во втором туре голосования на выборах канцлера в Бундестаге. По данным Bild, Мерцу требовалось набрать 316 голосов «За». Однако для большинства ему не хватило семь голосов.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен теоретически могла бы стать новым немецким канцлером после того, как кандидат в председатели правительства ФРГ Фридрих Мерц не смог набрать большинство голосов в Бундестаге. Таким мнением с URA.RU поделился эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. При этом политолог сам не отрицает, что его теория больше носит конспирологический характер. «Дело в том, что сейчас очень многие в Брюсселе интригуют против Урсулы фон дер Ляйен и хотят, чтобы она ушла с поста председателя Еврокомиссии. У нее испортились отношения с Брюсселем и, соответственно, у нее снизилась возможность влияния. И в связи с этим вполне вероятно, что фон дер Ляйен захочет стать новым немецким канцлером», — рассказал корреспонденту агентства политолог Брутер, делясь своими размышлениями по политической ситуации в ФРГ.  Он добавил, что отстранение Мерца с голосования на пост канцлера как раз в этой связи выгодно для председателя Еврокомиссии. Ведь в таком случае она может сама подать в отставку с поста председателя ЕК и вернуться в Германию, чтобы стать новым канцлером. В таком случае, отметил Брутер, фон дер Ляйен не потеряет политических рейтингов, ведь она преподнесет свое возвращение в ФРГ как спасение.  «В таком случае все скажут, что она [фон дер Ляйен] приехала спасать Германию. Мол, как так получилось, что сами немцы не могут проголосовать за правящую коалицию (консервативный блок ХДС/ХСС и социал-демократическую партию Германии — прим. URA.RU)», — подытожил политолог.  Лидер немецких консерваторов Фридрих Мерц не смог заручиться поддержкой большинства в Бундестаге на пути к посту канцлера Германии. Затем он заявил, что не будет участвовать во втором туре голосования на выборах канцлера в Бундестаге. По данным Bild, Мерцу требовалось набрать 316 голосов «За». Однако для большинства ему не хватило семь голосов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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