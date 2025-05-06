В ХМАО нашли вмерзший в лед труп 65-летнего мужчины

В Сургутском СНТ «Кедр» на протоке «Бардыковка» была замечена перевернутая и вмерзшая в лед резиновая лодка. При извлечении плавсредства обнаружен труп 65-летнего мужчины, сообщили в Госинспекции по маломерным судам МЧС России по Сургуту.
«В понедельник, 5 мая, в ЕДДС поступило сообщение о перевернутой резиновой лодке в районе СНТ „Кедр“, на протоке Бардыковка. Спасатели и полиция извлекли из воды судно… Обнаружен мужчина 1960 года рождения», — рассказали «Вестнику Сургутского района» в ведомстве.
Спасатели отметили, что мужчину уже опознали родственники. Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.
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