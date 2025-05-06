06 мая 2025

В ХМАО нашли вмерзший в лед труп 65-летнего мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину уже опознали родственники
Мужчину уже опознали родственники Фото:

В Сургутском СНТ «Кедр» на протоке «Бардыковка» была замечена перевернутая и вмерзшая в лед резиновая лодка. При извлечении плавсредства обнаружен труп 65-летнего мужчины, сообщили в Госинспекции по маломерным судам МЧС России по Сургуту.

«В понедельник, 5 мая, в ЕДДС поступило сообщение о перевернутой резиновой лодке в районе СНТ „Кедр“, на протоке Бардыковка. Спасатели и полиция извлекли из воды судно… Обнаружен мужчина 1960 года рождения», — рассказали «Вестнику Сургутского района» в ведомстве.

Спасатели отметили, что мужчину уже опознали родственники. Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.

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В Сургутском СНТ «Кедр» на протоке «Бардыковка» была замечена перевернутая и вмерзшая в лед резиновая лодка. При извлечении плавсредства обнаружен труп 65-летнего мужчины, сообщили в Госинспекции по маломерным судам МЧС России по Сургуту. «В понедельник, 5 мая, в ЕДДС поступило сообщение о перевернутой резиновой лодке в районе СНТ „Кедр“, на протоке Бардыковка. Спасатели и полиция извлекли из воды судно… Обнаружен мужчина 1960 года рождения», — рассказали «Вестнику Сургутского района» в ведомстве. Спасатели отметили, что мужчину уже опознали родственники. Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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