Иммунолог рассказала, когда ждать новую вспышку коронавируса

В марте 2021 года Россию может ждать новая волна коронавируса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Следующая вспышка коронавируса произойдет ранней весной 2021 года. COVID-19 станет сезонным заболеванием, как привычная ОРВИ, считает иммунолог Ирина Ярцева.

«Обычно волны ОРВИ бывают осенние и ранневесенние, это октябрь—ноябрь осенью и март весной», — цитирует Ярцеву «Национальная служба новостей». При этом эксперт недоумевает, зачем власти требуют носить маски, поскольку в сезон ОРВИ они не нужны. Она не знает, сколько россиянам еще придется ходить в масках.

Тем не менее, иммунолог посоветовала беречься пожилым людям и гражданам из групп риска. Ярцева уверена, если они будут следить за здоровьем и принимать прописанные им препараты, то ничего плохого не случится.

Тем не менее, из-за коронавируса в Москве ввели новые карантинные ограничения. За последние сутки в России нашли почти 21 000 новых случаев заражения, подчеркивает RT.