Иммунолог рассказала, когда ждать новую вспышку коронавируса

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Скорая помощь и люди в защитных костюмах. Тюмень, защитный костюм, врачи, медики, коронавирус, ковид
В марте 2021 года Россию может ждать новая волна коронавируса Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Следующая вспышка коронавируса произойдет ранней весной 2021 года. COVID-19 станет сезонным заболеванием, как привычная ОРВИ, считает иммунолог Ирина Ярцева.

«Обычно волны ОРВИ бывают осенние и ранневесенние, это октябрь—ноябрь осенью и март весной», — цитирует Ярцеву «Национальная служба новостей». При этом эксперт недоумевает, зачем власти требуют носить маски, поскольку в сезон ОРВИ они не нужны. Она не знает, сколько россиянам еще придется ходить в масках.

Тем не менее, иммунолог посоветовала беречься пожилым людям и гражданам из групп риска. Ярцева уверена, если они будут следить за здоровьем и принимать прописанные им препараты, то ничего плохого не случится.

Тем не менее, из-за коронавируса в Москве ввели новые карантинные ограничения. За последние сутки в России нашли почти 21 000 новых случаев заражения, подчеркивает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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