Названы группы людей, которые чаще страдают от метеозависимости

Жители полярных регионов чаще подвергаются влиянию магнитных бурь Фото: Илья Московец © URA.RU

Люди, у которых есть проблемы со здоровьем, а также жители полярных регионов больше подвержены влиянию магнитных бурь. Об этом рассказал руководитель Центра космической погоды для нужд аэронавигации при Институте прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова Вячеслав Буров.

«Если у человека ослаблен иммунитет, то есть больные, пожилые люди, больные дети, они могут ощущать внешнее воздействие магнитных бурь. Если же человек абсолютно здоров, то он не должен ощущать», — приводит ТАСС слова метеоролога.

Также влияние магнитных бурь ощущают жители заполярных зон и на севере, и на юге. Буров подчеркнул, что при них наблюдаются сбои электроснабжения и радиосвязи. В основном они отмечаются в высоких, а не в средних широтах, пишет агентство Nation News.

Ранее ученый Сергей Гайдаш назвал причины появления магнитных бурь. По его словам, источником воздействия космической погоды на людей является Солнце, передает RT. При этом в магнитных бурях есть периодичность, потому что есть 11-летний цикл солнечной активности.