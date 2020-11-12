Челябинку госпитализировали через неделю после первого обращения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительница Челябинска с симптомами коронавируса неделю ждала врача из поликлиники. Только после нескольких звонков в минздрав региона 63-летнюю женщину госпитализировали. Об этом URA.RU рассказала дочь заболевшей Анна Агапова.

«Мама заболела 6 ноября, была вызвана неотложная помощь, врач не приехал. К 9 ноября мы повторно вызвали неотложку, врач снова не приехал. На горячей линии минздрава был получен ответ: „В связи с эпидемиологической ситуацией неотложная помощь откладывается на неопределенный срок, обращайтесь в поликлинику“», — заявила URA.RU Агапова.

Челябинка рассказала, что в поликлинике горбольницы №6 прием вел один врач из четырех. 10 ноября женщина провела в очереди шесть часов, ей назначили антибиотики. Лекарства не помогли, поэтому дочь женщины повторно обратилась на горячую линию минздрава. Семье сказали, что ответ на обращение нужно ждать месяц.

«В минздраве посоветовали обратиться к заведующей поликлиникой. Ею выступила единственный врач, которая вела прием. Мы не смогли записаться на КТ платно. Получается, что добиться медпомощи просто невозможно», — сказала URA.RU Агапова.

Врач пришел через неделю после первого обращения, вызвал скорую и прописал антибиотики. Их семья в аптеке не нашла. После того, как женщина начала задыхаться, приехала скорая. «КТ показало 30% поражение легких. Маму доставили в стационар на Тимирязева», — заявила URA.RU Агапова.

«Если пациент считает, что в оказании медпомощи были допущены нарушения, нужно обратиться с жалобой в городское управление здравоохранения, указав свои данные. Тогда этот случай безусловно будет рассмотрен специалистами», — отметили в пресс-службе мэрии Челябинска.