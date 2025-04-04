Старший помощник руководителя (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) СУ СК России по Челябинской области Анастасия Шапкина получила благодарность от главы СК РФ Александра Бастрыкина. Награждение состоялось в рамках Всероссийского семинара-совещания «Современные медиа и ведомственные ориентиры», сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.
«Бастрыкин вручил ведомственные награды сотрудникам, которые проявили активность и добросовестность при исполнении должностных обязанностей», — сообщили URA.RU в пресс-службе СК РФ. Председатель отметил профессионализм Шапкиной.
Семинар проводился два дня. В не приняли участие сотрудники СК РФ из всех регионов, ответственные за взаимодействие с общественностью и СМИ.
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