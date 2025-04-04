Сотрудница челябинского следкома получила благодарность от Бастрыкина. Фото

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Александр Бастрыкин вручил благодарственное письмо Анастасии Шапкиной
Александр Бастрыкин вручил благодарственное письмо Анастасии Шапкиной Фото:

Старший помощник руководителя (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) СУ СК России по Челябинской области Анастасия Шапкина получила благодарность от главы СК РФ Александра Бастрыкина. Награждение состоялось в рамках Всероссийского семинара-совещания «Современные медиа и ведомственные ориентиры», сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.

«Бастрыкин вручил ведомственные награды сотрудникам, которые проявили активность и добросовестность при исполнении должностных обязанностей», — сообщили URA.RU в пресс-службе СК РФ. Председатель отметил профессионализм Шапкиной.

Семинар проводился два дня. В не приняли участие сотрудники СК РФ из всех регионов, ответственные за взаимодействие с общественностью и СМИ.

Анастасия Шапкина получила благодарность от Александра Бастрыкина
Анастасия Шапкина получила благодарность от Александра Бастрыкина
Фото:

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Старший помощник руководителя (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) СУ СК России по Челябинской области Анастасия Шапкина получила благодарность от главы СК РФ Александра Бастрыкина. Награждение состоялось в рамках Всероссийского семинара-совещания «Современные медиа и ведомственные ориентиры», сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства. «Бастрыкин вручил ведомственные награды сотрудникам, которые проявили активность и добросовестность при исполнении должностных обязанностей», — сообщили URA.RU в пресс-службе СК РФ. Председатель отметил профессионализм Шапкиной. Семинар проводился два дня. В не приняли участие сотрудники СК РФ из всех регионов, ответственные за взаимодействие с общественностью и СМИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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