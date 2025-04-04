В Челябинской области из-за резкого повышения воды усилен контроль за дамбами

В Челябинской области из-за резкого повышения воды на реках Ай, Сим, Уфа, Куса и Юрюзань усилен контроль за гидротехническими сооружениями (ГТС) в горно-заводской зоне. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства экологии.
«Усилен контроль за ГТС на реках Ай, Сим, Уфа, Куса и Юрюзань в Челябинской области. Мера вызвана повышением уровней воды в водных объектах, которые зафиксированы гидропостами по состоянию на 4 апреля 2025 года», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
В руслах большинства рек лед сошел, но у некоторых водоемов по берегам остаются так называемые ледовые «поля». Ситуация регулируется в штатном режиме.
В ближайшие дни ситуацию может ухудшить дождь. Ожидается подъем уровня воды и увеличение водности, сообщил начальник Челябинского ЦГМС Валерий Кочегоров.
Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году начался на две недели раньше обычного срока в середине марта. Сотни домов и участков в южных и центральных районах области были подтоплены. Хуже всего ситуация развивалась в Ашинском районе, где вышедшая из берегов река Сим затопила жилых дома и участки на нескольких улицах. По факту подтопления возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).
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