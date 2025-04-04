В Челябинской области из-за резкого повышения воды усилен контроль за дамбами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гидропосты зафиксировали повышение уровня воды в реках
Гидропосты зафиксировали повышение уровня воды в реках Фото:
новость из сюжета
Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году

В Челябинской области из-за резкого повышения воды на реках Ай, Сим, Уфа, Куса и Юрюзань усилен контроль за гидротехническими сооружениями (ГТС) в горно-заводской зоне. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства экологии.

«Усилен контроль за ГТС на реках Ай, Сим, Уфа, Куса и Юрюзань в Челябинской области. Мера вызвана повышением уровней воды в водных объектах, которые зафиксированы гидропостами по состоянию на 4 апреля 2025 года», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

В руслах большинства рек лед сошел, но у некоторых водоемов по берегам остаются так называемые ледовые «поля». Ситуация регулируется в штатном режиме.

В ближайшие дни ситуацию может ухудшить дождь. Ожидается подъем уровня воды и увеличение водности, сообщил начальник Челябинского ЦГМС Валерий Кочегоров.

Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году начался на две недели раньше обычного срока в середине марта. Сотни домов и участков в южных и центральных районах области были подтоплены. Хуже всего ситуация развивалась в Ашинском районе, где вышедшая из берегов река Сим затопила жилых дома и участки на нескольких улицах. По факту подтопления возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области из-за резкого повышения воды на реках Ай, Сим, Уфа, Куса и Юрюзань усилен контроль за гидротехническими сооружениями (ГТС) в горно-заводской зоне. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства экологии. «Усилен контроль за ГТС на реках Ай, Сим, Уфа, Куса и Юрюзань в Челябинской области. Мера вызвана повышением уровней воды в водных объектах, которые зафиксированы гидропостами по состоянию на 4 апреля 2025 года», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. В руслах большинства рек лед сошел, но у некоторых водоемов по берегам остаются так называемые ледовые «поля». Ситуация регулируется в штатном режиме. В ближайшие дни ситуацию может ухудшить дождь. Ожидается подъем уровня воды и увеличение водности, сообщил начальник Челябинского ЦГМС Валерий Кочегоров. Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году начался на две недели раньше обычного срока в середине марта. Сотни домов и участков в южных и центральных районах области были подтоплены. Хуже всего ситуация развивалась в Ашинском районе, где вышедшая из берегов река Сим затопила жилых дома и участки на нескольких улицах. По факту подтопления возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...