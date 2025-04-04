Челябинцы готовы вложить в ремонт жилья не более 100 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Наибольшую финансовую готовность к проведению ремонта демонстрируют молодые челябинцы
Наибольшую финансовую готовность к проведению ремонта демонстрируют молодые челябинцы Фото:

Почти половина (49%) опрошенных жителей Челябинска готовы вложить в ремонт жилья не более ста тысяч рублей, и лишь один процент согласны инвестировать сумму, превышающую один миллион рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито».

«Почти половина (49%) челябинцев планирует вложить в обновление жилья не более 100 тысяч рублей, а 22% готовы потратить до 300 тысяч рублей. Лишь один процент опрошенных готовы инвестировать в ремонт сумму, превышающую один миллион рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.

Наибольшую финансовую готовность к проведению ремонта демонстрируют молодые челябинцы в возрасте 18-24 лет. На эти цели они планируют выделить 217 тысяч рублей. При этом 61% зумеров намерены финансировать ремонт исключительно за счет собственных сбережений, без привлечения кредитных средств.

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Почти половина (49%) опрошенных жителей Челябинска готовы вложить в ремонт жилья не более ста тысяч рублей, и лишь один процент согласны инвестировать сумму, превышающую один миллион рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито». «Почти половина (49%) челябинцев планирует вложить в обновление жилья не более 100 тысяч рублей, а 22% готовы потратить до 300 тысяч рублей. Лишь один процент опрошенных готовы инвестировать в ремонт сумму, превышающую один миллион рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса. Наибольшую финансовую готовность к проведению ремонта демонстрируют молодые челябинцы в возрасте 18-24 лет. На эти цели они планируют выделить 217 тысяч рублей. При этом 61% зумеров намерены финансировать ремонт исключительно за счет собственных сбережений, без привлечения кредитных средств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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