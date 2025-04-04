Магнитогорца, убившего дочь и утопившего ее труп в реке, ждет суд

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Евгения Рудина обвиняют в убийстве дочери
Евгения Рудина обвиняют в убийстве дочери Фото:

Жителя Магнитогорска (Челябинская область) Евгения Рудина, обвиняемого в убийстве дочери, ждет суд. Расследование по делу завершено, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Труп женщины нашли в реке Урал. Он был упакован в мусорный мешок. Выяснилось, что перед убийством женщину связали и избили.

Силовики начали отрабатывать все версии произошедшего. Сначала думали, что с женщиной расправились коллекторы, которым она задолжала денег. Но в ходе опроса родственников полицейские вышли на отца. 

«Было установлено, что особо тяжкое преступление обвиняемый совершил в конце мая прошлого года в одном из домов по улице Калмыкова города Магнитогорска на почве внезапно возникшего конфликта с его дочерью», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Выяснилось, что в день убийства дочь пришла к Рудину в очередной раз просить деньги на закрытие долгов. Между ними произошел конфликт. В результате мужчина набросился на дочь и начал душить. После отвел ее в гараж, где избил молотком. Пытаясь скрыть следы преступления, он замотал тело в мусорный мешок, привязал груз и выбросил в реку.

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Жителя Магнитогорска (Челябинская область) Евгения Рудина, обвиняемого в убийстве дочери, ждет суд. Расследование по делу завершено, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. «Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Труп женщины нашли в реке Урал. Он был упакован в мусорный мешок. Выяснилось, что перед убийством женщину связали и избили. Силовики начали отрабатывать все версии произошедшего. Сначала думали, что с женщиной расправились коллекторы, которым она задолжала денег. Но в ходе опроса родственников полицейские вышли на отца.  «Было установлено, что особо тяжкое преступление обвиняемый совершил в конце мая прошлого года в одном из домов по улице Калмыкова города Магнитогорска на почве внезапно возникшего конфликта с его дочерью», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.  Выяснилось, что в день убийства дочь пришла к Рудину в очередной раз просить деньги на закрытие долгов. Между ними произошел конфликт. В результате мужчина набросился на дочь и начал душить. После отвел ее в гараж, где избил молотком. Пытаясь скрыть следы преступления, он замотал тело в мусорный мешок, привязал груз и выбросил в реку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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