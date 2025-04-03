Челябинским школьникам рассказали, как без проблем поступить в вузы в 2025 году

С 1 марта 2025 года в России действуют новые правила приема абитуриентов на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры. Главное нововведение — теперь зачисление на бюджет будет происходить на основе заявления о согласии на зачисление, рассказал Иван Сухих, начальник управления профессиональной ориентации и организации приема Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), передает корреспондент URA.RU.
«Я бы сказал, что в этом году есть одно фундаментальное изменение — это согласие на зачисление. Важно предоставить его вовремя, так как сроки закреплены жестко», — подчеркнул Сухих, передает корреспондент URA.RU.
Эксперт советует абитуриентам брать все информацию, касающуюся приемной кампании и необходимых баллов для зачисления, с официальных сайтов университетов. Уже сейчас нужно начинать готовить свое портфолио, куда важно добавить участие в олимпиадах и прочие достижения. Индивидуальные достижения также дают дополнительные пять-десять баллов. Этот пункт касается не только одиннадцатиклассников. «Результаты олимпиад действует четыре года. Портфолио можно собирать с восьмого класса», — говорит Сухих. По целевому набору с 2025 года дается дополнительно 15 баллов.
Поступить на бюджет на топовые специальности гуманитарного направления сейчас очень тяжело, говорит Дамир Тимерханов, директор гимназии № 1 города Челябинска. «В связи со специальной военной операцией, поступить на бюджет на топовые специальности не технического направления почти невозможно, даже имея идеальные результаты сданного ЕГЭ. Это не байка и не легенда, что очень многие вузы заявляют проходные баллы для бюджетников на уровне 296, 298, 300 и даже выше 300 баллов. Как бы не было смешно, но математически с трех экзаменов можно собрать только 300 баллов. Тем не менее спрашивают медали, участие в олимпиадах, волонтерской деятельности, ГТО и прочее», — говорит Тимерханов.
Сухих отмечает, что среди абитуриентов уже четвертый год подряд отмечается стабильный и устойчивый спрос на инженерные направления, а также машиностроение, механику и робототехнику. При этом популярными, как и 20 лет назад, остаются факультеты экономики, юриспруденции и менеджмента.
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