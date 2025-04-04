Челябинцы обсудят строительство нового ЖК с детским садом в Ленинском районе

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Публичные слушания пройдут в Доме архитектора 11 апреля (архивное фото)
Публичные слушания пройдут в Доме архитектора 11 апреля (архивное фото) Фото:

В Челябинске пройдут публичные слушания по проекту строительства 16-этажного дома комфорт-класса с детским садом на улице Отечественной в Ленинском районе. Об этом говорится в постановлении на сайте городской администрации.

«Назначить проведение общественных обсуждений по проекту многоквартирного жилого комплекса со встроенно-пристроенным детским садом. Организовать открытие экспозиции проекта 11.04.2025 в 13:30 в холле Дома архитектора по адресу: проспект Ленина, 41А, город Челябинск», — говорится в документе, размещенном на сайте администрации города.

Возвести многоквартирный дом с детским садом планируется к третьему кварталу 2027 года. Общая жилплощадь высотки составит пять тысяч 972 квадратных метра.

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В Челябинске пройдут публичные слушания по проекту строительства 16-этажного дома комфорт-класса с детским садом на улице Отечественной в Ленинском районе. Об этом говорится в постановлении на сайте городской администрации. «Назначить проведение общественных обсуждений по проекту многоквартирного жилого комплекса со встроенно-пристроенным детским садом. Организовать открытие экспозиции проекта 11.04.2025 в 13:30 в холле Дома архитектора по адресу: проспект Ленина, 41А, город Челябинск», — говорится в документе, размещенном на сайте администрации города. Возвести многоквартирный дом с детским садом планируется к третьему кварталу 2027 года. Общая жилплощадь высотки составит пять тысяч 972 квадратных метра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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