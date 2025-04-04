В китайских цветах в Челябинске обнаружили пузыреногих насекомых с присосками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Специалисты проверили в начале апреля партии из 84 тысяч китайских цветов
Специалисты проверили в начале апреля партии из 84 тысяч китайских цветов Фото:

В цветах из Китая в Челябинске специалисты Россельхознадзора обнаружили трипсов с присосками на пузыреногих ногах. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления, вредитель поразил партию из тысячи растений.

«В процессе мониторинга ввезенной цветочной продукции 2 апреля специалисты исследовали почти 84 тысячи цветов различных видов. В результате в анемонах и морозниках был найден карантинный организм — западный цветочный трипс», — пояснили URA.RU в офисе службы.

Согласно предписанию надзорного органа, зараженные цветы будут уничтожены. Это мера необходима для предотвращения распространения трипса, который может нанести вред сельскохозяйственным культурам и цветам на территории России.

Остальная часть цветочной продукции, не затронутая вредителем, успешно прошла проверку и допущена к реализации. О безопасности свидетельствуют пробы цветов ирисов, лютиков, ярутки, лилий, гипсофил и калл. Исследования провели сотрудники челябинского филиала «ВНИИЗЖ».

Трипс вредит комнатным и сельскохозяйственным растениям
Трипс вредит комнатным и сельскохозяйственным растениям
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В цветах из Китая в Челябинске специалисты Россельхознадзора обнаружили трипсов с присосками на пузыреногих ногах. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления, вредитель поразил партию из тысячи растений. «В процессе мониторинга ввезенной цветочной продукции 2 апреля специалисты исследовали почти 84 тысячи цветов различных видов. В результате в анемонах и морозниках был найден карантинный организм — западный цветочный трипс», — пояснили URA.RU в офисе службы. Согласно предписанию надзорного органа, зараженные цветы будут уничтожены. Это мера необходима для предотвращения распространения трипса, который может нанести вред сельскохозяйственным культурам и цветам на территории России. Остальная часть цветочной продукции, не затронутая вредителем, успешно прошла проверку и допущена к реализации. О безопасности свидетельствуют пробы цветов ирисов, лютиков, ярутки, лилий, гипсофил и калл. Исследования провели сотрудники челябинского филиала «ВНИИЗЖ».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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