В цветах из Китая в Челябинске специалисты Россельхознадзора обнаружили трипсов с присосками на пузыреногих ногах. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления, вредитель поразил партию из тысячи растений.
«В процессе мониторинга ввезенной цветочной продукции 2 апреля специалисты исследовали почти 84 тысячи цветов различных видов. В результате в анемонах и морозниках был найден карантинный организм — западный цветочный трипс», — пояснили URA.RU в офисе службы.
Согласно предписанию надзорного органа, зараженные цветы будут уничтожены. Это мера необходима для предотвращения распространения трипса, который может нанести вред сельскохозяйственным культурам и цветам на территории России.
Остальная часть цветочной продукции, не затронутая вредителем, успешно прошла проверку и допущена к реализации. О безопасности свидетельствуют пробы цветов ирисов, лютиков, ярутки, лилий, гипсофил и калл. Исследования провели сотрудники челябинского филиала «ВНИИЗЖ».
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