03 апреля 2025

Челябинцы назвали список обязательных к посещению достопримечательностей природы

В челябинский рейтинг знаковых мест вошли Каменная река и пещера «Шахта-30»
© Служба новостей «URA.RU»
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В числе знаковых мест Челябинской области оказались и Айские притесы
В числе знаковых мест Челябинской области оказались и Айские притесы Фото:

В рейтинг природных мест Челябинской области, обязательных к посещению, вошли Каменная река, Айские притесы и пещера «Шахта-30». Согласно опросу читателей telegram-канала «Челябинск, который смог», жители также включили Капову Пещеру из Республики Башкортостан, находящуюся близко к границе с Челябинской областью.

«По итогам опроса на тему „Какие природные места вы рекомендуете посетить в Челябинской области хотя бы раз в жизни“ в топ вошли Река Ай и Айские притесы, Чашковский хребет и Каменная река. В списке также — пещера „Шахта-30“ и озеро Карачай», — сообщает «Челябинск, который смог».

В числе знаковых для жителей региона мест также оказались гидроэлектростанция «Пороги», Устиновский каньон и нацпарк «Таганай». Из соседней Башкирии челябинцы упомянули Капову пещеру.

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В рейтинг природных мест Челябинской области, обязательных к посещению, вошли Каменная река, Айские притесы и пещера «Шахта-30». Согласно опросу читателей telegram-канала «Челябинск, который смог», жители также включили Капову Пещеру из Республики Башкортостан, находящуюся близко к границе с Челябинской областью. «По итогам опроса на тему „Какие природные места вы рекомендуете посетить в Челябинской области хотя бы раз в жизни“ в топ вошли Река Ай и Айские притесы, Чашковский хребет и Каменная река. В списке также — пещера „Шахта-30“ и озеро Карачай», — сообщает «Челябинск, который смог». В числе знаковых для жителей региона мест также оказались гидроэлектростанция «Пороги», Устиновский каньон и нацпарк «Таганай». Из соседней Башкирии челябинцы упомянули Капову пещеру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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