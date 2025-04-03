Челябинцы назвали список обязательных к посещению достопримечательностей природы

В рейтинг природных мест Челябинской области, обязательных к посещению, вошли Каменная река, Айские притесы и пещера «Шахта-30». Согласно опросу читателей telegram-канала «Челябинск, который смог», жители также включили Капову Пещеру из Республики Башкортостан, находящуюся близко к границе с Челябинской областью.
«По итогам опроса на тему „Какие природные места вы рекомендуете посетить в Челябинской области хотя бы раз в жизни“ в топ вошли Река Ай и Айские притесы, Чашковский хребет и Каменная река. В списке также — пещера „Шахта-30“ и озеро Карачай», — сообщает «Челябинск, который смог».
В числе знаковых для жителей региона мест также оказались гидроэлектростанция «Пороги», Устиновский каньон и нацпарк «Таганай». Из соседней Башкирии челябинцы упомянули Капову пещеру.
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