Зарплаты челябинских металлургов достигли 202 тысяч рублей

В Челябинской области конвекторщики на предприятиях цветной металлургии в 2024 году стали зарабатывать до 202 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального отделения Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР), также высокие заработки сложились у плавильщиков.
«В цветной металлургии лидерами по доходам стали конвекторщики: максимум 202,1 тысячи рублей. От 89,9 тысячи до 202,2 тысячи рублей — разбег средних зарплат у плавильщиков. Чуть больше 125 тысяч рублей имеют аппаратчики-гидрометаллурги», — пояснили в ГМПР на сайте.
В черной металлургии сталевары стали получать от 110,5 до 183 тысяч рублей. На втором месте — вальцовщики с зарплатой от 95,7 до 133,2 тысячи рублей. Машинисты электромостового крана могли рассчитывать минимум на 78,9 тысячи, максимум — на 90,5 тысячи рублей.
В горнодобывающей промышленности у флотаторов разброс заработков сложился в диапазоне от 90 до 128,6 тысячи рублей, у дробильщиков — от 74 до 101,5 тысячи рублей. Огнеупорщикам работодатели обеспечили среднюю заработную плату в 168 тысяч рублей. В сегменте обработки и производства металлопродукции волочильщики проволоки стали зарабатывать от 81 до 124,5 тысячи рублей.
Экономист Владимир Нечаев из областной организации ГМПР подчеркнул, что несмотря на относительно высокие зарплаты в некоторых секторах, покупательная способность рабочих зарплат стала снижаться. Если в декабре самая низкая зарплата электрогазосварщиков, 51,7 тысячи рублей, достигала 3,32 регионального прожиточного минимума трудоспособного населения, то в январе этого года — только 2,9.
«То есть работник с вредной профессией сейчас не может даже по минимуму прокормить среднестатистическую семью из трех человек. А с июля к тому же ожидается существенный рост тарифов ЖКХ и услуг энергоснабжающих предприятий: более чем на 12%», — подсчитал Нечаев.
Экономист добавил, что в условиях роста стоимости жизни необходима более значительная индексация заработных плат, чтобы они соответствовали увеличивающимся расходам. Поднимать доходы специалист призвал через увеличение тарифов и окладов. Нечаев отметил, что острый дефицит кадров сформирован диспропорциями в уровне зарплаты: в среднем по стране рабочие получают больше своих уральских коллег.
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