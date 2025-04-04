В Челябинске закрылся популярный бар, который пытались продать

Бар «Винный шкаф» в Челябинске временно закрылся из-за смены владельца
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бар «Винный шкаф» переходит под руководство нового владельца
Бар «Винный шкаф» переходит под руководство нового владельца Фото:

Бар «Винный шкаф» в Челябинске закрылся до конца апреля из-за смены руководства. Заведение было выставлено на продажу с весны 2024 года.

«„Винный шкаф“ временно закрыт. Наш бар переходит под новое управление, начинает новую жизнь и распахнет для вас свои двери через 2-3 недели», — сообщается на официальной странице бара в соцсети «ВКонтакте».

Заведение было выставлено на продажу за 2,5 миллиона рублей. Потенциальным покупателям предлагали готовый бизнес с действующей лицензией и аккаунтами в соцсетях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бар «Винный шкаф» в Челябинске закрылся до конца апреля из-за смены руководства. Заведение было выставлено на продажу с весны 2024 года. «„Винный шкаф“ временно закрыт. Наш бар переходит под новое управление, начинает новую жизнь и распахнет для вас свои двери через 2-3 недели», — сообщается на официальной странице бара в соцсети «ВКонтакте». Заведение было выставлено на продажу за 2,5 миллиона рублей. Потенциальным покупателям предлагали готовый бизнес с действующей лицензией и аккаунтами в соцсетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...