В Челябинске закрылся популярный бар, который пытались продать

Бар «Винный шкаф» переходит под руководство нового владельца
Бар «Винный шкаф» в Челябинске закрылся до конца апреля из-за смены руководства. Заведение было выставлено на продажу с весны 2024 года.
«„Винный шкаф“ временно закрыт. Наш бар переходит под новое управление, начинает новую жизнь и распахнет для вас свои двери через 2-3 недели», — сообщается на официальной странице бара в соцсети «ВКонтакте».
Заведение было выставлено на продажу за 2,5 миллиона рублей. Потенциальным покупателям предлагали готовый бизнес с действующей лицензией и аккаунтами в соцсетях.
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