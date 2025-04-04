Челябинские силовики задержали экстремиста

В Челябинской области сотрудники Центра «Э» вместе с сотрудниками УФСБ по объединениям дальней авиации при содействии СОБР Росгвардии задержали экстремиста. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, свои призывы он оставлял в соцсетях.
«Полицейские установили, что с сентября по октябрь 2022 года мужчина в открытом доступе в интернет-сообществе одной из социальных сетей разместил информационный материал, содержащий призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Экстремистская направленность была подтверждена выводами специалистов, проводивших лингвистическую экспертизу опубликованных задержанным в сети интернет высказываний», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
Следствием УФСБ в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Расследование по делу продолжается.
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