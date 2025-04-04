Мэр Челябинска Лошкин поручил отремонтировать целиком улицу Линейную. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На главной дороге в Чурилово полностью заменят покрытие
На главной дороге в Чурилово полностью заменят покрытие Фото:

В Челябинске полностью заменят асфальт на улице Линейной, которая соединяет город с микрорайоном Чурилово. Работы проведут в максимально сжатые сроки по поручению мэра города Алексея Лошкина.

«Принял решение провести в этом году ремонт улицы Линейной в имеющихся границах с полной заменой верхнего слоя покрытия. Сейчас объявим торги, чтобы начать работы уже в мае и завершить их до конца июня», — отметил Лошкин в своем telegram-канале. Мэр города добавил, что считает это единственным решением в ситуации, когда нужно оперативно справиться с проблемой.

Лошкин добавил, что жители Чурилово регулярно жаловались на состояние дороги. Из-за ямочного ремонта асфальт превратился в решето, а путь в Челябинск и обратно — в пробку. Мэр города лично выехал на место, чтобы оценить масштабы работ.

«Недовольство копится, напряжение растет, я это вижу. И ямочный ремонт, когда латаются дыры, здесь не поможет», — уточнил Лошкин.

Глава города подчеркнул, что параллельно будет произведен вынос коммуникаций, которых здесь очень много. Это необходимо для реализации проекта полной реконструкции улицы Линейной. Он попросил челябинцев с пониманием отнестись к предстоящим работам, которые проведут в максимально короткие сроки.

На улице Линейной раньше всегда латали ямки
На улице Линейной раньше всегда латали ямки
Фото:
Алексей Лошкин поручил провести полную замену верхнего слоя асфальта
Алексей Лошкин поручил провести полную замену верхнего слоя асфальта
Фото:

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В Челябинске полностью заменят асфальт на улице Линейной, которая соединяет город с микрорайоном Чурилово. Работы проведут в максимально сжатые сроки по поручению мэра города Алексея Лошкина. «Принял решение провести в этом году ремонт улицы Линейной в имеющихся границах с полной заменой верхнего слоя покрытия. Сейчас объявим торги, чтобы начать работы уже в мае и завершить их до конца июня», — отметил Лошкин в своем telegram-канале. Мэр города добавил, что считает это единственным решением в ситуации, когда нужно оперативно справиться с проблемой. Лошкин добавил, что жители Чурилово регулярно жаловались на состояние дороги. Из-за ямочного ремонта асфальт превратился в решето, а путь в Челябинск и обратно — в пробку. Мэр города лично выехал на место, чтобы оценить масштабы работ. «Недовольство копится, напряжение растет, я это вижу. И ямочный ремонт, когда латаются дыры, здесь не поможет», — уточнил Лошкин. Глава города подчеркнул, что параллельно будет произведен вынос коммуникаций, которых здесь очень много. Это необходимо для реализации проекта полной реконструкции улицы Линейной. Он попросил челябинцев с пониманием отнестись к предстоящим работам, которые проведут в максимально короткие сроки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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