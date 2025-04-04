В Челябинске полностью заменят асфальт на улице Линейной, которая соединяет город с микрорайоном Чурилово. Работы проведут в максимально сжатые сроки по поручению мэра города Алексея Лошкина.
«Принял решение провести в этом году ремонт улицы Линейной в имеющихся границах с полной заменой верхнего слоя покрытия. Сейчас объявим торги, чтобы начать работы уже в мае и завершить их до конца июня», — отметил Лошкин в своем telegram-канале. Мэр города добавил, что считает это единственным решением в ситуации, когда нужно оперативно справиться с проблемой.
Лошкин добавил, что жители Чурилово регулярно жаловались на состояние дороги. Из-за ямочного ремонта асфальт превратился в решето, а путь в Челябинск и обратно — в пробку. Мэр города лично выехал на место, чтобы оценить масштабы работ.
«Недовольство копится, напряжение растет, я это вижу. И ямочный ремонт, когда латаются дыры, здесь не поможет», — уточнил Лошкин.
Глава города подчеркнул, что параллельно будет произведен вынос коммуникаций, которых здесь очень много. Это необходимо для реализации проекта полной реконструкции улицы Линейной. Он попросил челябинцев с пониманием отнестись к предстоящим работам, которые проведут в максимально короткие сроки.
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