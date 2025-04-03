Челябинская пенсионерка через суд добилась отмены платежей за капремонт

В Челябинске 86-летняя пенсионерка, инвалид второй группы и ветеран труда через суд доказала, что имеет право не платить взносы за капитальный ремонт. Управлению социальной защиты поручено компенсировать ей понесенные за шесть лет затраты, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
«Прокуратура провела проверку по обращению 86-летней жительницы Челябинска, инвалида второй группы, ветерана труда о непредоставлении мер социальной поддержки в виде получения компенсации расходов по оплате капитального ремонта в размере 100% по достижению возраста 80 лет. Судом требования прокурора удовлетворены», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
В соответствии с законом Челябинской области, некоторые владельцы жилых помещений могут получить дополнительную меру соцподдержки в виде компенсации за капремонт. Закон распространяется на одиноко проживающих пенсионеров, достигших возраста 80 лет. Женщина постоянно проживает в Советском районе Челябинска и имеет в собственности жилплощадь, но зарегистрирована в другом регионе. Именно поэтому в мере поддержки ей было отказано.
Сейчас права женщины восстановлены. Районному управлению социальной защиты необходимо компенсировать женщине траты на капремонт, который она была вынуждена оплачивать.
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