03 апреля 2025

Челябинская пенсионерка через суд добилась отмены платежей за капремонт

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина через суд доказала, что может не платить за капремонт (архивное фото)
Женщина через суд доказала, что может не платить за капремонт (архивное фото) Фото:

В Челябинске 86-летняя пенсионерка, инвалид второй группы и ветеран труда через суд доказала, что имеет право не платить взносы за капитальный ремонт. Управлению социальной защиты поручено компенсировать ей понесенные за шесть лет затраты, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«Прокуратура провела проверку по обращению 86-летней жительницы Челябинска, инвалида второй группы, ветерана труда о непредоставлении мер социальной поддержки в виде получения компенсации расходов по оплате капитального ремонта в размере 100% по достижению возраста 80 лет. Судом требования прокурора удовлетворены», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

В соответствии с законом Челябинской области, некоторые владельцы жилых помещений могут получить дополнительную меру соцподдержки в виде компенсации за капремонт. Закон распространяется на одиноко проживающих пенсионеров, достигших возраста 80 лет. Женщина постоянно проживает в Советском районе Челябинска и имеет в собственности жилплощадь, но зарегистрирована в другом регионе. Именно поэтому в мере поддержки ей было отказано.

Сейчас права женщины восстановлены. Районному управлению социальной защиты необходимо компенсировать женщине траты на капремонт, который она была вынуждена оплачивать.

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В Челябинске 86-летняя пенсионерка, инвалид второй группы и ветеран труда через суд доказала, что имеет право не платить взносы за капитальный ремонт. Управлению социальной защиты поручено компенсировать ей понесенные за шесть лет затраты, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. «Прокуратура провела проверку по обращению 86-летней жительницы Челябинска, инвалида второй группы, ветерана труда о непредоставлении мер социальной поддержки в виде получения компенсации расходов по оплате капитального ремонта в размере 100% по достижению возраста 80 лет. Судом требования прокурора удовлетворены», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. В соответствии с законом Челябинской области, некоторые владельцы жилых помещений могут получить дополнительную меру соцподдержки в виде компенсации за капремонт. Закон распространяется на одиноко проживающих пенсионеров, достигших возраста 80 лет. Женщина постоянно проживает в Советском районе Челябинска и имеет в собственности жилплощадь, но зарегистрирована в другом регионе. Именно поэтому в мере поддержки ей было отказано. Сейчас права женщины восстановлены. Районному управлению социальной защиты необходимо компенсировать женщине траты на капремонт, который она была вынуждена оплачивать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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