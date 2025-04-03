В Челябинскую область запретили ввозить 18 тонн рыбы

В первом квартале на территорию Челябинской области Россельхознадзор запретил ввозить 18,2 тонны рыбы. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления, также под запрет попало 3,6 тонны мяса.
«Служба не допустила ввоз 21,8 тонны поднадзорных грузов. Среди них было 18,2 тонны рыбы и 3,6 тонны мяса. Также был запрещен экспорт: 0,2 тонны мяса и 0,25 тонны меда. Причиной стало отсутствие ветеринарных сопроводительных документов», — заявили URA.RU в ведомстве.
Совокупно через границу не пропустили 22,3 тонны животноводческой продукции. Результат достигнут после досмотра 296 автомобилей, в которых транспортировалось 4,4 тонны подконтрольных грузов и партия из 302 тысяч яиц. Дополнительно проконтролировали 5,4 тонны грузов, следовавших транзитом. Проверки провели с участием погрануправления ФСБ.
Для учета грузов получателям России Россельхознадзор оформил более 2,2 тысячи ветеринарных документов. С нарушителями провел беседы.
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