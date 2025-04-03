03 апреля 2025

В лесах под Златоустом раньше срока проснулись бабочки

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветреницы появились в лесу раньше срока на полмесяца
Ветреницы появились в лесу раньше срока на полмесяца Фото:

В лесах под Златоустом (Челябинская область) до срока проснулись бабочки-ветреницы. Как URA.RU рассказали в пресс-службе нацпарка «Таганай», это произошло раньше на две недели.

«Несмотря на довольно ранее появление ветрениц, март 2025-го на Таганае не отличился погодными рекордами. Максимальная температура в первый весенний месяц — плюс 11 градусов при 40-сантиметровом снежном покрове», — заявили в нацпарке.

Также раньше времени начали свою активность муравьи и начался лет крапивниц. При этом раскрытие сережек на вербах немного задержалось по сравнению с обычным графиком.

Самым теплым за последнее время стал март 2023 года, когда максимальная температура достигала 16 градусов, а высота снега — 45 см. В 2024 году погодные условия были более прохладными. Температура достигала плюс семи градусов, снежный покров — 60 см.

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В лесах под Златоустом (Челябинская область) до срока проснулись бабочки-ветреницы. Как URA.RU рассказали в пресс-службе нацпарка «Таганай», это произошло раньше на две недели. «Несмотря на довольно ранее появление ветрениц, март 2025-го на Таганае не отличился погодными рекордами. Максимальная температура в первый весенний месяц — плюс 11 градусов при 40-сантиметровом снежном покрове», — заявили в нацпарке. Также раньше времени начали свою активность муравьи и начался лет крапивниц. При этом раскрытие сережек на вербах немного задержалось по сравнению с обычным графиком. Самым теплым за последнее время стал март 2023 года, когда максимальная температура достигала 16 градусов, а высота снега — 45 см. В 2024 году погодные условия были более прохладными. Температура достигала плюс семи градусов, снежный покров — 60 см.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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