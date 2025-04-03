В лесах под Златоустом раньше срока проснулись бабочки

В лесах под Златоустом (Челябинская область) до срока проснулись бабочки-ветреницы. Как URA.RU рассказали в пресс-службе нацпарка «Таганай», это произошло раньше на две недели.
«Несмотря на довольно ранее появление ветрениц, март 2025-го на Таганае не отличился погодными рекордами. Максимальная температура в первый весенний месяц — плюс 11 градусов при 40-сантиметровом снежном покрове», — заявили в нацпарке.
Также раньше времени начали свою активность муравьи и начался лет крапивниц. При этом раскрытие сережек на вербах немного задержалось по сравнению с обычным графиком.
Самым теплым за последнее время стал март 2023 года, когда максимальная температура достигала 16 градусов, а высота снега — 45 см. В 2024 году погодные условия были более прохладными. Температура достигала плюс семи градусов, снежный покров — 60 см.
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