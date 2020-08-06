Федеральный проект заберет работу у свердловской политканцелярии

Сергей Бидонько курирует создание центра Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловской области создается Центр управления регионом (ЦУР), аналогичные появляются по всей России. Образцом стал уже существующий в Московской области ЦУР, в основе которого лежит работа с порталом обратной связи с населением «Добродел». Проект предусматривает сбор информации от населения, которая будет стекаться в Москву, наполняя единую базу. С ее помощью региональные проблемы можно будет отследить буквально в режиме онлайн.

Как будет работать новая система, чем ее функционал отличается от того, чем занимается управление внутренней политики и какие наиболее взрывоопасные конфликты зреют в регионе — рассказал куратор проекта вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

— В Свердловской области планируется создать центр управления регионом (ЦУР), который, как я понимаю, вы возглавите? В чем особенность этого проекта?

Новая система управления даст целостную картину, считает вице-губернатор Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Я его не возглавлю. Правильнее сказать, что курирую его создание. Вообще поручение о создании ЦУР — это федеральная тема. На одном из госсоветов, который вел президент, было поручение регионам такие центры создать — наподобие Москвы и Московской области. Я думаю, что все основное до 1 декабря текущего года мы сделаем.

ЦУР — это информационная аналитическая платформа, которая дает возможность оперативно отслеживать различные сложные ситуации в муниципалитетах и максимально быстро на них реагировать. Она будет помогать руководству области держать под контролем ситуацию в регионе и оперативно принимать решения.

— По сути, тем же самым занимается управление внутренней политики. В чем отличие?

— Да вы правы, мы этими вопросами занимались — но в отдельных программах и разными методами. Эта база, которую внедрили коллеги в Москве и Московской области, она объединяет все аналитические системы. Идет унификация, чтобы все платформы по стране были одинаковыми. Будет создан центр, где это все обрабатывается и принимается по этим вопросам решение.

— Ранее в различных регионах уже запускались похожие проекты. Например, где-то использовали инцидент-менеджмент (контроль жалоб в соцсетях и реагирование на них — прим. ред.). Ситуацию мониторили с помощью «Призмы» (резонансные темы в регионах, которые замечало федеральное руководство, а затем «отбивали» с помощью позитивных публикаций в СМИ — прим. ред.). Чем отличается новый проект?

— Эти элементы никуда не денутся, но будет введен еще ряд, они пока дорабатываются. Все это будет объединено на базе одной системы.

Подобные системы уже работали в регионах Фото: Анна Майорова © URA.RU

— По нашим данным, существует два варианта организации ЦУР — с централизованным управлением из Москвы или с руководством, которое завязано на региональную власть. Какой вы считаете наиболее рабочим?

— Это совместный проект. После его внедрения федеральные коллеги будут видеть, что происходит в регионах. Но реагировать все равно мы будем на региональном уровне. Это такая открытая для наших структур (федеральных и региональных) программа, которая позволит нам оперативно реагировать на те вопросы, на которые необходимо. Ну, а коллеги из Москвы будут все это видеть.

— И смогут вмешаться?

— Безусловно, у них такая возможность будет.

— ЦУР предполагает в том числе работу с соцсетями, создание специальных сайтов для реагирования власти на проблемы. Всегда есть опасность, что такие истории «забюрократятся» и не будут пользоваться интересом среди простых людей. Как можно этого избежать, на ваш взгляд?

— Какой-то процент некачественной работы всегда был, есть и будет. Наверное, будет неправильно сказать, что завтра будет все идеально. Но, в любом случае, новые возможности будут повышать процент качественного реагирования на те или иные проблемы. Задача, конечно, сделать этот показатель максимальным.

Контролировать можно будет ситуацию по всей области Фото: Анна Майорова © URA.RU

Я считаю, что эта система позволяет быстрее видеть проблемы и в понятные сроки на них реагировать. Мы стараемся — и наших коллег в муниципалитетах ориентируем — на то, чтобы формального отношения вопросам людей было как можно меньше. Но нужно понимать, что не всегда есть возможность решить все вопросы быстро. Бывают проблемы, которые очень сложно, долго решаются или это очень «дорогие» вопросы, но мы все равно будем двигаться в сторону их решения.

— Предполагается, что Центр управления регионом будет отслеживать самый широкий круг вопросов — от экологии до строительства и благоустройства. А какие проблемы региона вы считаете самыми резонансными?

— Сейчас много масштабных работ, связанных с благоустройством и разным видением, как это должно происходить — в какой-то мере это экологический вопрос. Традиционно мы подходим к отопительному сезону, полтора месяца осталось, соответственно, на ближайшую перспективу на первый план выходят вопросы начала отопительного сезона.

— Ну, а какие-то политические вопросы, например, напряженность в Асбесте, которая связана с борьбой за пост спикера?

Сергей Бидонько считает, что ситуация в регионе стабильная Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Мы считаем, что у нас, по большому счету, в муниципалитетах все спокойно. Возникают какие-то сложности, но удалось их локализовать, договориться. Даже в том же Асбесте. Да, проблема никуда не делась, есть люди, которые имеют ту или иную точку зрения. Но мы видим ситуацию с другого ракурса: город работает, органы власти работают, решения принимаются, на качество жизни людей происходящее никак не влияет. Ну, идут споры — сначала одни побеждают, потом другие, пусть судятся. Главное, чтобы представительный орган принимал те решения, которые необходимы в интересах граждан.

— Сейчас внимание всей страны приковано к событиям в Хабаровске, где протесты не прекращаются уже месяц. Как вы оцениваете, есть ли рост протестных настроений в Свердловской области?

— В Хабаровске своя история — причем тут мы или какой-то другой город. Если там граждане с чем-то не согласны и митингуют, почему именно Екатеринбург должен их поддерживать? Здесь пытаются эту тему раскачивать. Но пока трудно сказать, что те акции, которые проходили у нас, носят массовый характер. Можно сделать вывод, что большинству эта тема не особенно близка.

Тем более нужно понимать, что граждане, которые выходят на несанкционированные акции, нарушают законодательство. Сегодня у нас в области действует мораторий на массовые мероприятия. Не потому что мы не хотим, чтобы они проходили — пожалуйста, мы всегда разрешали разные акции. Но сегодня эпидемиологическая ситуация не позволяет этого. Поэтому собираться большим количеством людей — неправильно и не рекомендуется.