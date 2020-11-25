Жители ХМАО высказались по поводу отмены новогодних праздников

В ХМАО новые ограничения вызвали недовольство жителей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители ХМАО расстроены тем, что власти округа ввели ограничения на корпоративы, детские утренники и новогодние празднования. Об этом они пишут в социальных сетях.

«Из-за коронавируса жертвуем самым приятным и веселым мероприятием!», — пишет пользователь с ником Tu Eyw. «Аниматоров на улицу, людей всевозможных заработков лишают. Все переболеем, но в крайности впадать то зачем? Елку новогоднюю отменять, на свежем воздухе же», — возмущается анонимный пользователь.

Вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока объяснил корреспонденту URA.RU, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в округе очень неблагоприятна и принятые меры — это острая необходимость. «Единственно правильной профилактической мерой борьбы является масочный режим, разграничение потоков, социальная дистанция и дезинфекция. Как при этом людей загонять на кооперативы и новогодние гуляния? В чем тогда будет смысл? Я думаю, что в целом, граждане понимают, что это не чья-то прихоть — это острая необходимость», — рассказывает Тиртока.

Ранее URA.RU писало, что из-за коронавируса в ХМАО ввели новые ограничения. Власти приняли решение запретить празднование новогодних корпоративов и детских утренников до 15 января 2021 года.