14 января 2025

Замгубернатора ХМАО Майер инициировала проверки в скандальном учреждении

Депкульт ХМАО проверяет Центр ремесел, который покинул семейный клан мастериц
© Служба новостей «URA.RU»
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Замгубернатора ХМАО Елена Майер инициировала тотальный аудит в Центре ремесел
Замгубернатора ХМАО Елена Майер инициировала тотальный аудит в Центре ремесел Фото:

Замгубернатора ХМАО Елена Майер инициировала проверки в скандальном бюджетном учреждении — «Центре народных художественных промыслов и ремесел», — который недавно покинул семейный клан предыдущего руководителя Ольги Бубновене. Источник в правительстве округа поделился с URA.RU, что департамент культуры начал тотальный аудит всей документации.

«С 9 января 2025 года в ЦР начались проверки. Одной из них является плановая, осуществляемая учредителем — депкультуры. Основная цель — выявить возможные нарушения законодательства, регулирующего деятельность учреждения. Будут проанализированы не только выполнение государственного задания и предоставленная отчетность, но и ранее осуществленные закупки, оплата труда, финансово-хозяйственная деятельность, а также порядок распоряжения государственной собственностью», — сообщил инсайдер.

По словам собеседника, параллельно будет проведен аудит, который позволит установить достоверность бухгалтерской и финансовой отчетности Центра ремесел. «Также будет проверено соответствие осуществленных финансовых и хозяйственных операций нормативным актам Российской Федерации», — уточнил информатор.

Комментарий нового руководителя Центра ремесел Марины Кабаковой на момент публикации материала получить не удалось. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о проблемах в Центре ремесел, которые остались после ухода семейного клана мастериц, управлявшего учреждением. Новому директору пришлось создавать новый госпаблик — доступ к прежнему оказался ограничен.

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Замгубернатора ХМАО Елена Майер инициировала проверки в скандальном бюджетном учреждении — «Центре народных художественных промыслов и ремесел», — который недавно покинул семейный клан предыдущего руководителя Ольги Бубновене. Источник в правительстве округа поделился с URA.RU, что департамент культуры начал тотальный аудит всей документации. «С 9 января 2025 года в ЦР начались проверки. Одной из них является плановая, осуществляемая учредителем — депкультуры. Основная цель — выявить возможные нарушения законодательства, регулирующего деятельность учреждения. Будут проанализированы не только выполнение государственного задания и предоставленная отчетность, но и ранее осуществленные закупки, оплата труда, финансово-хозяйственная деятельность, а также порядок распоряжения государственной собственностью», — сообщил инсайдер. По словам собеседника, параллельно будет проведен аудит, который позволит установить достоверность бухгалтерской и финансовой отчетности Центра ремесел. «Также будет проверено соответствие осуществленных финансовых и хозяйственных операций нормативным актам Российской Федерации», — уточнил информатор. Комментарий нового руководителя Центра ремесел Марины Кабаковой на момент публикации материала получить не удалось. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о проблемах в Центре ремесел, которые остались после ухода семейного клана мастериц, управлявшего учреждением. Новому директору пришлось создавать новый госпаблик — доступ к прежнему оказался ограничен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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