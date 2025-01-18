Где провели новогодние каникулы жители ХМАО

Жители ХМАО на новогодние праздники решили отправиться на отдых в Москву. Именно на столицу приходится большая часть авиабронирований в зимние каникулы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
«По данным авиабронирований на новогодние каникулы, самым популярным российским городом у жителей ХМАО стала Москва. Туда отправилось 27,8% югорчан», — говорится в сообщении экспертов.
Также многие жители округа на праздниках посетили Санкт-Петербург — доля покупки билетов в 3,4%, Уфу (6,2%), Сочи (6,1%) и Махачкалу (5,7%). Среди зарубежных направлений самыми популярными оказался Худжанд. На него пришлось 24,7% от авиабронирований за пределы России. Также югорчане улетали в Ереван (16,3%), Бишкек (15,1%), Ташкент (9,6%) и Дубай (9,0%).
В конце зимы жителям ХМАО дешевле всего слетать в Красноярск. Билет в одну сторону в данном направлении обойдется в 6,5 тысячи рублей. Среди зарубежных направлений для югорчан самым выгодным оказался Ташкент — полет в среднем стоит 15 000 рублей.
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