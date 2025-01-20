Экс-чиновников Минприроды уличили в крупных взятках

Бывшим чиновникам Министерства природных ресурсов Павлу Куксу и Альберту Резяпову предъявлены обвинения в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Резяпову и Куксу предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — передает слова ведомства ТАСС. Отмечается, что первый из них находится под стражей, а Кукс отправлен под домашний арест.
В октябре 2024 года было возбуждено уголовное дело против чиновников. До своего ареста Резяпов возглавлял отдел регулирования лесных и земельных отношений, однако подал в отставку незадолго до задержания. Кукс занимал должность заместителя начальника отдела анализа лесных отношений в Федеральном государственном бюджетном учреждении.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.