Экс-чиновников Минприроды уличили в крупных взятках

Бывших чиновников Минприроды Резяпова и Кукса обвинили в крупных взятках
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Обоих чиновников обвиняют в получении взяток
Обоих чиновников обвиняют в получении взяток Фото:

Бывшим чиновникам Министерства природных ресурсов Павлу Куксу и Альберту Резяпову предъявлены обвинения в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Резяпову и Куксу предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — передает слова ведомства ТАСС. Отмечается, что первый из них находится под стражей, а Кукс отправлен под домашний арест.

В октябре 2024 года было возбуждено уголовное дело против чиновников. До своего ареста Резяпов возглавлял отдел регулирования лесных и земельных отношений, однако подал в отставку незадолго до задержания. Кукс занимал должность заместителя начальника отдела анализа лесных отношений в Федеральном государственном бюджетном учреждении.

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Бывшим чиновникам Министерства природных ресурсов Павлу Куксу и Альберту Резяпову предъявлены обвинения в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Резяпову и Куксу предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — передает слова ведомства ТАСС. Отмечается, что первый из них находится под стражей, а Кукс отправлен под домашний арест. В октябре 2024 года было возбуждено уголовное дело против чиновников. До своего ареста Резяпов возглавлял отдел регулирования лесных и земельных отношений, однако подал в отставку незадолго до задержания. Кукс занимал должность заместителя начальника отдела анализа лесных отношений в Федеральном государственном бюджетном учреждении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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