19 января 2025
18 января 2025

Силовики задержали почти сотню мигрантов после рейда у мечети Сургута

Полиция ХМАО задержала 90 человек после рейда возле мечети Сургута
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики провели рейд возле мечети Сургута
Силовики провели рейд возле мечети Сургута Фото:

Полиция Сургута (ХМАО) после рейда возле мечети Сургута проверила 91 человека, 85 из которых — иностранцы. Двое привлечены к административной ответственности, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Из сургутской городской мечети в отдел по вопросам миграции доставлен 91 человек, из которых 85 — иностранцы. Все граждане проверены по базам МВД, дактилоскопированы. Два человека привлечены к административной ответственности», — сообщили агентству в полиции.

Ранее URA.RU писало о рейде возле сургутской мечети. К прихожанам нагрянули полиция, ОМОН и ФСБ.

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Полиция Сургута (ХМАО) после рейда возле мечети Сургута проверила 91 человека, 85 из которых — иностранцы. Двое привлечены к административной ответственности, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Из сургутской городской мечети в отдел по вопросам миграции доставлен 91 человек, из которых 85 — иностранцы. Все граждане проверены по базам МВД, дактилоскопированы. Два человека привлечены к административной ответственности», — сообщили агентству в полиции. Ранее URA.RU писало о рейде возле сургутской мечети. К прихожанам нагрянули полиция, ОМОН и ФСБ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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