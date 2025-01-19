Силовики задержали почти сотню мигрантов после рейда у мечети Сургута

Силовики провели рейд возле мечети Сургута
Полиция Сургута (ХМАО) после рейда возле мечети Сургута проверила 91 человека, 85 из которых — иностранцы. Двое привлечены к административной ответственности, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Из сургутской городской мечети в отдел по вопросам миграции доставлен 91 человек, из которых 85 — иностранцы. Все граждане проверены по базам МВД, дактилоскопированы. Два человека привлечены к административной ответственности», — сообщили агентству в полиции.
Ранее URA.RU писало о рейде возле сургутской мечети. К прихожанам нагрянули полиция, ОМОН и ФСБ.
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