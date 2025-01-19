Жительница ХМАО получила судимость за покупку таблеток для похудения

Жительница ХМАО получила судимость за покупку через интернет таблеток для похудения, содержащих сильнодействующее вещество — сибутрамин. Посылку обнаружили полицейские в международном почтовом отправлении из Казахстана.
«Сотрудники полиции задержали при выходе ее ( 41-летнюю женщину) с почтового отделения, где она получила международное почтовое отправление, содержащее сильнодействующее вещество. Экспертиза установила, что препараты содержат сильнодействующее вещество сибутрамин общей массой 513,403 грамм», — сообщается в telegram-канале «Суды Югры».
Югорчанка раскаялась в содеянном и призналась, что с 2022 года приобретает таблетки у женщины в Instagram (деятельность запрещена в РФ) без рецепта. Суд назначил женщине наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год и возложением дополнительных обязанностей.
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