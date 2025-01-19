19 января 2025
18 января 2025

«Вы что, прикалываетесь?»: жительница ХМАО устроила разборки с полицией посреди дороги. Видео

Жительница ХМАО устроила разборки с полицией посреди дороги
© Служба новостей «URA.RU»
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Жительницу Нижневартовска усадили в полицейскую машину
Жительницу Нижневартовска усадили в полицейскую машину Фото:

Жительница Нижневартовска устроила скандал сотрудникам полиции прямо посреди дороги в районе кольца Ленина — Чапаева. Сама женщина оказалась пассажиркой авто, пьяный водитель которого устроил аварию, а потом попытался сбежать.

«Все произошло быстро, и пассажиры, которые были с ним в машине, не успели сообразить, что надо бы уйти. Напротив, они стали агрессивными, кидались на всех, включая полицейских», — сообщает группа ВК «Черный список людей Нижневартовск».

Женщина оказалась самой активной и эмоциональной. Она снимала все на телефон и угрожала полицейским, пока они не предложили югорчанке проехать в отделение.

В полиции Нижневартовска URA.RU сообщили, что уточнят информацию. Ответ ожидается.

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Жительница Нижневартовска устроила скандал сотрудникам полиции прямо посреди дороги в районе кольца Ленина — Чапаева. Сама женщина оказалась пассажиркой авто, пьяный водитель которого устроил аварию, а потом попытался сбежать. «Все произошло быстро, и пассажиры, которые были с ним в машине, не успели сообразить, что надо бы уйти. Напротив, они стали агрессивными, кидались на всех, включая полицейских», — сообщает группа ВК «Черный список людей Нижневартовск». Женщина оказалась самой активной и эмоциональной. Она снимала все на телефон и угрожала полицейским, пока они не предложили югорчанке проехать в отделение. В полиции Нижневартовска URA.RU сообщили, что уточнят информацию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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