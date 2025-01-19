Жительница Нижневартовска устроила скандал сотрудникам полиции прямо посреди дороги в районе кольца Ленина — Чапаева. Сама женщина оказалась пассажиркой авто, пьяный водитель которого устроил аварию, а потом попытался сбежать.
«Все произошло быстро, и пассажиры, которые были с ним в машине, не успели сообразить, что надо бы уйти. Напротив, они стали агрессивными, кидались на всех, включая полицейских», — сообщает группа ВК «Черный список людей Нижневартовск».
Женщина оказалась самой активной и эмоциональной. Она снимала все на телефон и угрожала полицейским, пока они не предложили югорчанке проехать в отделение.
В полиции Нижневартовска URA.RU сообщили, что уточнят информацию. Ответ ожидается.
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