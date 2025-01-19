19 января 2025

Сургутянка убила мужа ножом, перед этим избив его молотком для мяса

© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутянка нанесла супругу 18 ударов ножом
Сургутянка нанесла супругу 18 ударов ножом Фото:

Жительница Сургута нанесла своему супругу около 18 ударов ножом, а перед этим избила его по голове молотком для отбивания мяса. Об этом сообщается в судебных делах по ХМАО-Югре.

«В ходе ссоры мужчина нанес супруге удары по телу. После чего подсудимая нанесла потерпевшему удары по голове молотком для отбивания мяса. В ответ он нанес ей удары по телу и голове, после она нанесла ему не менее 18 ударов кухонным ножом в жизненно важные органы», — написано в telegram-канале «Суды Югры». От полученных травм мужчина скончался на месте.

Супруги состояли в браке более 20 лет, но во время распивания спиртных напитков между ними завязался скандал. Женщина свою вину не признала и назвала свои действия самообороной, однако суд пришел к выводу, что убийство было совершено из-за личной неприязни.

«Суд квалифицировал действия подсудимой по ч. 1 ст. 105 УК РФ — как убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку. Судом назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — добавили в сообщении.

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Жительница Сургута нанесла своему супругу около 18 ударов ножом, а перед этим избила его по голове молотком для отбивания мяса. Об этом сообщается в судебных делах по ХМАО-Югре. «В ходе ссоры мужчина нанес супруге удары по телу. После чего подсудимая нанесла потерпевшему удары по голове молотком для отбивания мяса. В ответ он нанес ей удары по телу и голове, после она нанесла ему не менее 18 ударов кухонным ножом в жизненно важные органы», — написано в telegram-канале «Суды Югры». От полученных травм мужчина скончался на месте. Супруги состояли в браке более 20 лет, но во время распивания спиртных напитков между ними завязался скандал. Женщина свою вину не признала и назвала свои действия самообороной, однако суд пришел к выводу, что убийство было совершено из-за личной неприязни. «Суд квалифицировал действия подсудимой по ч. 1 ст. 105 УК РФ — как убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку. Судом назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — добавили в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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