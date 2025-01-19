Сургутянка убила мужа ножом, перед этим избив его молотком для мяса

Жительница Сургута нанесла своему супругу около 18 ударов ножом, а перед этим избила его по голове молотком для отбивания мяса. Об этом сообщается в судебных делах по ХМАО-Югре.
«В ходе ссоры мужчина нанес супруге удары по телу. После чего подсудимая нанесла потерпевшему удары по голове молотком для отбивания мяса. В ответ он нанес ей удары по телу и голове, после она нанесла ему не менее 18 ударов кухонным ножом в жизненно важные органы», — написано в telegram-канале «Суды Югры». От полученных травм мужчина скончался на месте.
Супруги состояли в браке более 20 лет, но во время распивания спиртных напитков между ними завязался скандал. Женщина свою вину не признала и назвала свои действия самообороной, однако суд пришел к выводу, что убийство было совершено из-за личной неприязни.
«Суд квалифицировал действия подсудимой по ч. 1 ст. 105 УК РФ — как убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку. Судом назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — добавили в сообщении.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!