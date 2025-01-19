Клан свердловских коммунальщиков Бужениновых покидает ХМАО. Источник в политическом истеблишменте города сообщил, что вице-мэр Евгений Буженинов уходит в отставку. Ранее подведомственное ему управление капитального строительства города покинул экс-директор Виталий Буженинов.
«Завтра, 21 января — последний рабочий день Евгения Буженинова на посту вице-мэра Нефтеюганска по ЖКХ. Виталий Буженинов (предположительно, родственник или племянник — выдвигают версию информаторы) уволился еще раньше — он проработал главой подконтрольного дяде УКС несколько месяцев. Говорят, семейство планирует возвращение в Екатеринбург — при их назначении в городе была одна ситуация, но новый мэр Юрий Чекунов собирает свою команду, и они пришлись не ко двору», — сообщает инсайдер.
Информацию об уходе Буженинова-старшего подтвердили несколько источников, близких к городским властям. Виталий Буженинов, согласно данным СБИС, возглавлял УКС с сентября по декабрь 2024 года, причем только месяц был в статусе директора, а не «и.о.».
В администрацию Нефтеюганска направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что Буженинов сменил на посту вице-мэра Нефтеюганска Алексея Бондаренко. До переезда в Югру он работал гендиректором ООО «ЛСР-Строительство-Урал» в Екатеринбурге, а Виталий Буженинов был в компании главным инженером.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!