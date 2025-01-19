19 января 2025

Клан свердловских коммунальщиков покидает ХМАО. Инсайд

Вице-мэр Нефтеюганска Буженинов уходит в отставку
© Служба новостей «URA.RU»
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Вице-мэр Нефтеюганска Евгений Буженинов, долгое время возглавлявший водоканал Екатеринбурга, покидает пост
Вице-мэр Нефтеюганска Евгений Буженинов, долгое время возглавлявший водоканал Екатеринбурга, покидает пост Фото:

Клан свердловских коммунальщиков Бужениновых покидает ХМАО. Источник в политическом истеблишменте города сообщил, что вице-мэр Евгений Буженинов уходит в отставку. Ранее подведомственное ему управление капитального строительства города покинул экс-директор Виталий Буженинов.

«Завтра, 21 января — последний рабочий день Евгения Буженинова на посту вице-мэра Нефтеюганска по ЖКХ. Виталий Буженинов (предположительно, родственник или племянник — выдвигают версию информаторы) уволился еще раньше — он проработал главой подконтрольного дяде УКС несколько месяцев. Говорят, семейство планирует возвращение в Екатеринбург — при их назначении в городе была одна ситуация, но новый мэр Юрий Чекунов собирает свою команду, и они пришлись не ко двору», — сообщает инсайдер.

Информацию об уходе Буженинова-старшего подтвердили несколько источников, близких к городским властям. Виталий Буженинов, согласно данным СБИС, возглавлял УКС с сентября по декабрь 2024 года, причем только месяц был в статусе директора, а не «и.о.».

В администрацию Нефтеюганска направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что Буженинов сменил на посту вице-мэра Нефтеюганска Алексея Бондаренко. До переезда в Югру он работал гендиректором ООО «ЛСР-Строительство-Урал» в Екатеринбурге, а Виталий Буженинов был в компании главным инженером.

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Клан свердловских коммунальщиков Бужениновых покидает ХМАО. Источник в политическом истеблишменте города сообщил, что вице-мэр Евгений Буженинов уходит в отставку. Ранее подведомственное ему управление капитального строительства города покинул экс-директор Виталий Буженинов. «Завтра, 21 января — последний рабочий день Евгения Буженинова на посту вице-мэра Нефтеюганска по ЖКХ. Виталий Буженинов (предположительно, родственник или племянник — выдвигают версию информаторы) уволился еще раньше — он проработал главой подконтрольного дяде УКС несколько месяцев. Говорят, семейство планирует возвращение в Екатеринбург — при их назначении в городе была одна ситуация, но новый мэр Юрий Чекунов собирает свою команду, и они пришлись не ко двору», — сообщает инсайдер. Информацию об уходе Буженинова-старшего подтвердили несколько источников, близких к городским властям. Виталий Буженинов, согласно данным СБИС, возглавлял УКС с сентября по декабрь 2024 года, причем только месяц был в статусе директора, а не «и.о.». В администрацию Нефтеюганска направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что Буженинов сменил на посту вице-мэра Нефтеюганска Алексея Бондаренко. До переезда в Югру он работал гендиректором ООО «ЛСР-Строительство-Урал» в Екатеринбурге, а Виталий Буженинов был в компании главным инженером.
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© Служба новостей «URA.RU»
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