Водитель «ВАЗ» погиб при столкновении со встречным автомобилем
На трассе Лангепас — Когалым (ХМАО) погиб водитель «ВАЗ» после выезда на встречную полосу движения. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.
«На 68 км автодороги 54-летний водитель автомобиля „ВАЗ“, по предварительным данным, допустил выезд на полосу встречного движения. Далее произошло столкновение с автомобилем „Hyundai“», — сказано в сообщении.
В результате ДТП водитель отечественного авто от полученных травм скончался в медицинском учреждении. Водитель иномарки получил травмы.
Машина после аварии
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