19 января 2025
18 января 2025

На трассе в ХМАО погиб водитель легковушки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель «ВАЗ» погиб при столкновении со встречным автомобилем
Водитель «ВАЗ» погиб при столкновении со встречным автомобилем Фото:

На трассе Лангепас — Когалым (ХМАО) погиб водитель «ВАЗ» после выезда на встречную полосу движения. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«На 68 км автодороги 54-летний водитель автомобиля „ВАЗ“, по предварительным данным, допустил выезд на полосу встречного движения. Далее произошло столкновение с автомобилем „Hyundai“», — сказано в сообщении.

В результате ДТП водитель отечественного авто от полученных травм скончался в медицинском учреждении. Водитель иномарки получил травмы.

Машина после аварии
Машина после аварии
Фото:

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На трассе Лангепас — Когалым (ХМАО) погиб водитель «ВАЗ» после выезда на встречную полосу движения. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры. «На 68 км автодороги 54-летний водитель автомобиля „ВАЗ“, по предварительным данным, допустил выезд на полосу встречного движения. Далее произошло столкновение с автомобилем „Hyundai“», — сказано в сообщении. В результате ДТП водитель отечественного авто от полученных травм скончался в медицинском учреждении. Водитель иномарки получил травмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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