Экс-депутат возглавил «Лукойл», при пожаре в Сургуте погибли дети: шесть главных событий в ХМАО

Совет директоров «Лукойла» принял решение снять досрочно полномочия главного исполнительного директора Вадима Воробьева в связи его попадением под санкции США. На это место назначен бывший депутат ХМАО Сергей Кочкуров. Позже в Сургуте в СОТ «Чернореченский» произошло возгорание бани, из-за которого погибли подростки 15-ти и 14-ти лет. URA.RU собрало главные новости ХМАО за неделю с 13 по 19 января.
Замы Кухарука переедут в новое жилье
Новых членов правительства ХМАО переселят в центр Ханты-Мансийска. Окружные власти закупают для них служебное жилье в новостройке, однако о скором переезде говорить рано. Дело в том, что в купленных помещениях необходима отделка и другие работы. Пока они не закончатся, новые заместители губернатора и главы департаментов будут продолжать проживать в гостинице «Олимпийская».
Источник URA.RU уточнил, что служебный фонд, выделенный для уволившихся при обновлении кабмина чиновников, частично был приватизирован. Пока эта информация уточняется.
Экс-депутат думы ХМАО Кочкуров возглавил «Лукойл»
Новым главным исполнительным директором ПАО «Лукойл» назначен Сергей Кочкуров. Его предшественник Вадим Воробьев был досрочно снят с должности советом директоров в связи с наложенными на него санкциями США.
Кочкуров проделал долгий путь до своего назначения. В 2002 году он стал замом гендиректора ООО «Лукойл — Западная Сибирь», с 2003 по 2005 работал первым замом гендиректора ТПП «Покачевнефтегаз», дослужился до гендиректора. После этого — в 2009 году — Кочкуров был назначен гендиректором ТПП «Когалымнефтегаз», затем стал первым замом гендиректора и главным инженером основного подразделения «Лукойла» в Югре — ООО «Лукойл — Западная Сибирь». В 2012 возглавил компанию.
Также он успел побывать и в роли депутата кружного парламента ХМАО. На эту должность мужчина вступил в 2011 году и проработал до конца созыва — 2016 года. К 2019 году Кочкуров получил пост вице-президента ПАО «Лукойл» по производственному сервису, а с 2020 года стал вице-президентом по добыче нефти и газа. В этой должности и работал до января 2025 года.
Замгубернатора ХМАО Майер проверит скандальное бюджетное учреждение
Замгубернатора ХМАО Елена Майер инициировала проверки в скандальном бюджетном учреждении — «Центре народных художественных промыслов и ремесел», — который недавно покинул семейный клан предыдущего руководителя Ольги Бубновене. По информации URA.RU, департамент культуры начал тотальный аудит всей документации, параллельно будет проведен аудит, который позволит установить достоверность бухгалтерской и финансовой отчетности.
Основной целью проверок является выявление возможных нарушений законодательства, регулирующего деятельность учреждения. Специалисты проанализируют осуществленные закупки, выплаченные зарплаты, финансово-хозяйственную деятельность, а также порядок распоряжения государственной собственностью.
Начальник управления судебного департамента ХМАО покинул пост
Начальник управления судебного департамента в ХМАО Сергей Сухинин подал в отставку. Он проработал в системе более 20 лет своей жизни.
Оказалось, что чиновник вышел на заслуженную пенсию. Исполняющим его обязанности стал замначальника Управления судебного департамента Юрий Имидеев.
Сухинин проделал долгий путь по карьерной лестнице. Помимо его заслуг на постах, он служил в Афганистане, за что имеет медали «За отвагу и мужество», «Участник боевых действий», «За верность долгу и отечеству».
Опальная коммунальщица ХМАО отказывается съезжать со служебной квартиры
Власти Сургута пытаются выселить бывшего директора департамента городского хозяйства Марию Ванькову. Она и трое ее детей не спешат съезжать со служебной квартиры, несмотря на то, что Ванькова уже не занимает пост и находится под следствием по подозрению в получении взятки.
Источники URA.RU предполагают, что женщина надеется на прекращение дела и, как следствие, новое трудоустройство в госструктуры. Мэрия города уже отправила претензию о выселении и готова дойти до суда, если экс-чиновница не отреагирует на требование освободить жилплощадь.
В Сургуте из-за пожара в бане погибли двое подростков
В Сургуте в СОТ «Чернореченский» произошло возгорание бани. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС России по ХМАО обнаружили тела подростков 15-ти и 14-ти лет. Предполагается, что возгорание могло произойти из-за неисправности печного оборудования. Все обстоятельства происшествия еще выясняются.
В СУ СК России по Сургуту возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. Его расследование поставлено на контроль в аппарате следственного управления и прокуратуры. Также прокуратура ХМАО организовала свою проверку инцидента. По ее итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Позже этим делом заинтересовался и председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах ему предоставит руководитель регионального отделения ведомства Михаил Мокшин. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.
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