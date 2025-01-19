Пьяный житель Сургута зарезал человека на дне рождения друга

В Сургуте (ХМАО) под суд пойдет мужчина, который устроил поножовщину во время празднования дня рождения, убил своего друга и сбежал. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета региона.
«В ходе ссоры с одним из гостей обвиняемый нанес мужчине складным ножом удар в область груди. От полученного ранения смерть потерпевшего наступила на месте преступления», — сообщает пресс-служба ведомства.
Трагедия произошла 19 января во время застолья. Сургутяне отмечали день рождения знакомого, один из них поссорился с другом и ударил его ножом, а после сбежал, но был сразу задержан сотрудниками полиции.
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